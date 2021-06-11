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Зеленский заговорил об особых условиях от МВФ для Украины: «нельзя сравнивать с другими»

Зеленский заговорил об особых условиях от МВФ для Украины: «нельзя сравнивать с другими»

Украине необходимо предоставить особые условия для получения кредитов Международного валютного фонда (МВФ), поскольку страна находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ.

«Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное», — цитирует пресс-служба президента.

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В то же время Зеленский отметил важность продолжения сотрудничества Украины с МВФ для экономической стабильности и инвестиционного климата, поскольку к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки.

«Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали», — подчеркнул президент.

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Ранее представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украине необходимо приложить больше усилий для обеспечения стабильности финансовой системы, независимости центрального банка, борьбы с коррупцией и прочих согласованных с Фондом реформ.

По материалам Finance.UA
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