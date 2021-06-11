Зеленский заговорил об особых условиях от МВФ для Украины: «нельзя сравнивать с другими»

Украине необходимо предоставить особые условия для получения кредитов Международного валютного фонда (МВФ), поскольку страна находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.
Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ.
«Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное», — цитирует пресс-служба президента.
Читайте также: Украина хочет отказаться от кредитов МВФ, — Гетманцев
В то же время Зеленский отметил важность продолжения сотрудничества Украины с МВФ для экономической стабильности и инвестиционного климата, поскольку к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки.
«Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали», — подчеркнул президент.
Кстати, о финансовых нововведениях и важных новостях из мира денег мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 323;
Ранее представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украине необходимо приложить больше усилий для обеспечения стабильности финансовой системы, независимости центрального банка, борьбы с коррупцией и прочих согласованных с Фондом реформ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У преподавателей президентского университета будет зарплата от $4000, — ШкарлетВчера, 13:49 - 1504 15
Тариф на отопление может подорожать до 40%, - «Укртеплокоммунэнерго»Вчера, 12:38 - 855 10
Новое заявление Маска заметно подняло курс BitcoinВчера, 11:10 - 2764 5
Судьи хотят усложнить доступ к информации о своих домах и квартирахВчера, 20:21 - 477 4
Зарплаты антикоррупционеров: сколько в мае заработали главы НАБУ, НАПК и САПВчера, 08:30 - 1724 3
В НБУ объяснили, что происходит с курсом доллараВчера, 21:00 - 5740 1
Новое заявление Маска заметно подняло курс BitcoinВчера, 11:10 - 2764 5
Межбанк: курс доллара окончательно преодолел психологический порог и устремился внизВчера, 18:20 - 1817 2
ТОП-7 отраслей, в которых украинцы активно открывают ФЛПы (инфографика)Вчера, 13:03 - 1632
У преподавателей президентского университета будет зарплата от $4000, — ШкарлетВчера, 13:49 - 1504 15
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 569
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 852
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 488
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1350
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1195