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Что предусматривает экономическая стратегия Украины: планы и достижения

Что предусматривает экономическая стратегия Украины: планы и достижения

Новая программа действий правительства, которая вскоре должна быть передана в Верховную Раду, будет основана на национальной экономической стратегии до 2030 года.

Об этом во время вступительного слова на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Национальная экономическая стратегия до 2030 года наряду с другими стратегическими документами, планом реализации инициатив Президента, перечнем приоритетных законопроектов и бюджетной декларации на 2022−2024 годы ляжет в основу программы деятельности правительства, которую в этом году мы будем подавать в парламент», — сказал он.

Шмыгаль отметил, что экономическая стратегия Украины учитывает верховенство права, которое имеет очень тесную связь с инвестиционным климатом.

«Речь идет о реформе правоохранительных, контролирующих органов. Недавно созданное Бюро экономической безопасности, подписанный Президентом Владимиром Зеленским закон № 1150−9 — это новая страница в отношениях государства и бизнеса. Речь идет о создании равных условий перед законом для всех. Это приведет к повышению инвестиционной привлекательности нашего государства», — отметил премьер.

По его словам, в налоговой и таможенной службах уже есть положительные изменения, в частности — в вопросах борьбы с коррупционными схемами. Их ликвидация — это миллиарды гривен в бюджет и создание равных правил для бизнеса.

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Кроме того, в международной экономической политике и в торговле разработаны и сделаны весомые шаги к промышленному безвизу с Европейским Союзом.

«Предварительная оценочная миссия ЕС представила заключительный отчет о готовности инфраструктурного качества Украины для заключения соглашения АСАА… Это потенциал в миллиарды долларов для наших предприятий», — рассказал премьер.

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По материалам Главком
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