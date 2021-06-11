В Минэнерго назвали условие для повышения цены на газ для потребителей

Цена на газ в стране значительно повысится для потребителей в случае остановки Россией его транзита через Украину.
Об этом заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль в эфире канала «Украина 24».
«Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас, например, для заполнения газовых хранилищ, которые опустели. Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какими они будут зимой — никто не знает», — отметила советник министра.
Если уже этой зимой прервется транзит газа через территорию Украины, то «для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ», говорит Зеркаль.
«Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставки газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не столь привлекательны», — объяснила она.
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