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В Минэнерго назвали условие для повышения цены на газ для потребителей

В Минэнерго назвали условие для повышения цены на газ для потребителей

Цена на газ в стране значительно повысится для потребителей в случае остановки Россией его транзита через Украину.

Об этом заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль в эфире канала «Украина 24».

«Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас, например, для заполнения газовых хранилищ, которые опустели. Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какими они будут зимой — никто не знает», — отметила советник министра.

Если уже этой зимой прервется транзит газа через территорию Украины, то «для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ», говорит Зеркаль.

«Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставки газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не столь привлекательны», — объяснила она.

Справка Finance.ua:

  • После запуска с 1 мая этого года базовых годовых тарифов поставщики природного газа предложили украинцам альтернативные тарифные предложения. Среди самых распространенных альтернативных предложений — тариф, который предусматривает равномерные ежемесячные платежи за газ и фиксацию цены на год.
  • Газоснабжающие компании уже опубликовали свежие ценники на голубое топливо: месячное предложение — на июнь, а также годовое базовое — его, напомним, компании могут пересматривать только в сторону уменьшения.
  • Украинцы задолжали за коммуналку 79,1 млрд грн. Самые большие долги — за газ. Если общую задолженность поделить на количество всех семей в стране, то получится, что каждая из них должна около 5,3 тыс. грн.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам Украина 24
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