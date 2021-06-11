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Сколько заплатит победитель аукциона за первый полет в космос с Безосом

Сколько заплатит победитель аукциона за первый полет в космос с Безосом

Не так давно в мае компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса объявила об аукционе, в рамках которого можно было купить билет на первый полет ракеты компании с людьми. Победителя уже определили, пишет TechCrunch.

Это первый пилотируемый полет для корабля New Shepard компании Blue Origin. Полет состоится 20 июля.

5 мая начались торги за одно из мест на корабле. Тогда за несколько недель ставка на них выросла до $2,8 млн.

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Уже 12 июня победителя определили: больше ставки не принимаются, аукцион завершен. За право стать частью экипажа победитель отдаст $28 млн.

Полученная в ходе торгов сумма не станет частью достояния Джеффа Безоса, который и без того является самым богатым человеком планеты. Эти деньги пойдут в специальный фонд Club for the Future, который занимается повышением интереса к космосу у подрастающего поколения.

Как пишет TechCrunch — эта сумма значительно больше той, что в будущем будут платить участники полетов на кораблях Blue Origin. По некоторым данным, билет составит от $500 тыс. до $1 млн. Впрочем, это доплата за эксклюзивность, поскольку это будет именно первый полет.

Вдобавок, у победителя будет отличная компания: среди экипажа – сам Джефф Безос, а также его брат Марк.

По материалам ain.ua
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