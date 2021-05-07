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Японский миллиардер полетит на МКС

Японский миллиардер полетит на МКС

Японский предприниматель Юсаку Маэдзава и его ассистент Йозо Хирано планируют отправиться к Международной космической станции 8 декабря 2021 года перед полетом на Луну.

Об этом сообщила компания Space Adventures.

Два японца отправятся к МКС на корабле «Союз МС-20» с космодрома «Байконур».

Длительность космического полета составит 12 дней, командиром экипажа будет космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин.

В июне 2021 года Маэдзава в составе своего экипажа приступит к предполетной подготовке, которая займет около трех месяцев и будет проводиться в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке.

«Мне очень интересно, каково это — побывать в космосе. Поэтому я лично планирую это выяснить и поделиться с миром впечатлениями на своем канале на YouTube», — заявил Маэдзава.

Президент компании Space Adventures Эрик Андерсон отметил, что «впервые на одном корабле полетят сразу два участника космического полета, это первый туристический полет на МКС за 10 лет».

Роскосмос отмечает, что «Space Adventures» сотрудничает с ним с момента полета первого космического туриста в 2001 году.

На МКС уже побывали семь космических туристов, оплативших свой полет самостоятельно.

По материалам Економічна Правда
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