0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 115 0

Bitcoin подорожал на 10% на фоне его официального признания в Сальвадоре

Bitcoin подорожал на 10% на фоне его официального признания в Сальвадоре

За последние сутки курс Bitcoin вырос более чем на 10% на фоне признания криптовалюты официальным средством платежа в первой стране мира — Сальвадоре.

По данным портала CoinDesk, курс криптовалюты за последние сутки поднимался до отметки в $37 602 за монету.

Читайте также: Трамп назвал Bitcoin «мошенничеством против доллара»

По состоянию на 11:21 четверга курс Bitcoin находится на уровне $36 901 за монету.

Кроме непосредственно Bitcoin растет курс и других криптовалют:

  • в частности Ethereum (+1,87% за сутки);
  • XRP (+3,06% за сутки);
  • Cardano (+1,07% за сутки);
  • Dogecoin (+4,48% за сутки).

Напомним, что днем ранее Сальвадор признал криптовалюту биткоин официальным средством платежа на равне с долларом США.

Об интересных инициативах и финансовых нововведениях в других странах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Кстати, украинские инвесторы заработали на Bitcoin в 2020 году сотни миллионов долларов. По оценкам Chainalysis, украинские трейдеры в совокупности заработали порядка $ 400 млн в виде полученной прибыли в Bitcoin в прошлом году.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.