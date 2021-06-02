Bitcoin подорожал на 10% на фоне его официального признания в Сальвадоре

За последние сутки курс Bitcoin вырос более чем на 10% на фоне признания криптовалюты официальным средством платежа в первой стране мира — Сальвадоре.
По данным портала CoinDesk, курс криптовалюты за последние сутки поднимался до отметки в $37 602 за монету.
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По состоянию на 11:21 четверга курс Bitcoin находится на уровне $36 901 за монету.
Кроме непосредственно Bitcoin растет курс и других криптовалют:
Напомним, что днем ранее Сальвадор признал криптовалюту биткоин официальным средством платежа на равне с долларом США.
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Кстати, украинские инвесторы заработали на Bitcoin в 2020 году сотни миллионов долларов. По оценкам Chainalysis, украинские трейдеры в совокупности заработали порядка $ 400 млн в виде полученной прибыли в Bitcoin в прошлом году.
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