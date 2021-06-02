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Все предприниматели получили «карантинные» 8 тыс. грн — Федоров

Все предприниматели получили «карантинные» 8 тыс. грн — Федоров

Все предприниматели, которые через «Дію» подали заявки на «карантинные» 8 тысяч гривен, получили выплаты.

Такое заявление сделал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Услуга стартовала в декабре прошлого года. По итогу было выплачено суммарно 2,7 млрд гривен.

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При этом только в 2021 году было подано 337 946 заявок.

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«Минцифры разработала технический функционал услуги. Выплаты делал Пенсионный фонд. Получилось круто, с точки зрения удобности сервиса», — сказал Федоров.

Отметим, что выплата «карантинных» 8000 гривен — это программа государственной поддержки ФОПов и наемных работников, которые пострадали от введенного из-за COVID-19 карантина. С 19 апреля 2021 года ФОП и наемные сотрудники бизнесов, которые пострадали от карантинных ограничений, подавали заявку на получение от государства выплаты в 8000 грн через «Дія».

Напомним, 7 июня Минсоцполитики завершило финансирование выплаты пособия застрахованным наемным работникам и предпринимателям, которые потеряли доходы из-за карантинных ограничений в феврале-мае 2021 года.

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По материалам Finance.UA
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