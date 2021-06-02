В Украине завершили выплату карантинных 8 тыс. грн

Минсоцполитики завершило 7 июня финансирование выплаты пособия застрахованным наемным работникам и предпринимателям, которые потеряли доходы из-за карантинных ограничений в феврале-мае 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
По данным Пенсионного фонда, в списки для выплаты пособия поступили 339 939 заявлений. Всем им выплатили по 8 тыс. грн. Всего было профинансировано 2 719,5 млн грн.
Таким образом был погашен долг перед украинцами, которые нуждались в помощи.
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