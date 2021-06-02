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В Украине завершили выплату карантинных 8 тыс. грн

В Украине завершили выплату карантинных 8 тыс. грн

Минсоцполитики завершило 7 июня финансирование выплаты пособия застрахованным наемным работникам и предпринимателям, которые потеряли доходы из-за карантинных ограничений в феврале-мае 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

По данным Пенсионного фонда, в списки для выплаты пособия поступили 339 939 заявлений. Всем им выплатили по 8 тыс. грн. Всего было профинансировано 2 719,5 млн грн.

Таким образом был погашен долг перед украинцами, которые нуждались в помощи.

Справка Finance.ua:

  • 30 марта Верховная Рада поддержала закон о карантинных выплатах восьми тысяч гривен ФЛП.
  • На выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 млрд гривен.
  • 9 апреля в Украине начал действовать закон о выплатах ФЛП «карантинных» 8 тысяч гривен.
  • Впоследствии Кабинет Министров опубликовал перечень групп предпринимателей, которые смогут получить «карантинную» помощь.

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По материалам Finance.UA
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