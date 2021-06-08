Alibaba взялся за разработку беспилотного грузовика

Китайский гигант е-коммерции Alibaba Group Holding Ltd объявил о планах разработать беспилотные грузовики вместе с логистическим оператором Cainiao, входящим в основанную Джеком Ма компанию.

Об этом сообщил технический директор компании Ченг Ли, передает Reuters.

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Это объявление вызвано тем, что десятки стартапов, автопроизводителей и крупных технологических фирм, такие как лидер интернет-поиска Baidu Inc, ускоряют работу над системами для беспилотных транспортных средств, которые, как ожидается, кардинально изменят транспортную отрасль.

Среди других производителей беспилотных грузовиков – американская компания TuSimple Holdings Inc.