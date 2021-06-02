Bitcoin по $20 тысяч: аналитики допустили стремительное падение главной криптовалюты

Цена на Bitcoin может уменьшиться до $ 20 тыс. Если стоимость криптовалюты преодолеет отметку в $ 30 тыс., это может спровоцировать ее массовую продажу.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос экспертов Oanda Corp, Evercore и Tallbacken Capital Advisors.

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По словам старшего аналитика Oanda Эдварда Мойи, Bitcoin «опасно приближается к уровню $ 30 тыс.», выход за который может вызвать массовую продажу криптовалюты.

Одновременно представитель компании Evercore Рич Росс и Майкл Первес из Tallbacken Capital Advisors отметили возможность отката цены до $ 20 тыс.

«Насколько он может опуститься? Самым очевидным ответом остается полный откат к точке прорыва в $ 20 тыс.», — подчеркнул Первес.

Среди причин, которые влияют на стоимость криптовалюты, эксперты указали на заявления Илона Маска об отказе Tesla принимать Bitcoin в качестве платы за свои электромобили. Также сказались ограничения со стороны Китая.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 10 июня стоимость Bitcoin составляла $ 36,7 тыс.

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