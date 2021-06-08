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Как отличаются цены на аренду земли в Украине и Европе

Как отличаются цены на аренду земли в Украине и Европе

Стоимость аренды земли в Украине является выше, чем во многих европейских странах.

Так утверждает доктор экономических наук, заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Ольга Ходаковская.

Цены в Европе:

  • в Словакии арендная плата составляет 52 евро/га (от 32 до 75 евро/га),
  • Латвии и Эстонии- 64 евро/га,
  • Литве — 105 евро/га,
  • Чехии — 120 евро/га (от 114 до 189),
  • Испании — 148 евро/га (от 98 до 244),
  • Венгрии — 173 евро/га.

В это же время в таких украинских областях как Черкасская арендная плата сейчас колеблется от 140 до 200 евро/га (4500−6000 грн/га), Киевская — от 75 до 190 евро/га (2400−6000 грн/га) и т. д.

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Эксперт также рассказала, изменятся ли цены на аренду земли в Украине с запуском земельной реформы, который планируется на 1 июля 2021 года.

«Для тех, кто уверяет, что открытие рынка земель обеспечит рост уровня арендной платы в Украине: 1) сегодня она и так выше, чем во многих странах ЕС; 2) она возросла до европейского уровня и без рынка земель; 3) с приходом „иностранных инвесторов“ аренда также вряд ли возрастет, потому что платят они, как мы видим, не больше того, что выплачивает украинский фермер. Здесь следует учитывать, что на размер арендной платы влияют, главным образом, такие факторы как наличие конкуренции на рынке аренды — чем она выше, тем выше будет и арендная плата, а также местоположение и уровень рентного дохода, который обеспечивает данный земельный участок», — отметила специалист.

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По материалам Комментарии
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