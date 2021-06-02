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Названа цена аренды земли в разных областях Украины

Названа цена аренды земли в разных областях Украины

В 2020 году фактически выплаченная средняя арендная плата за земельные паи в Украине, по данным мониторинговых оценок, составила 102 евро/га (3233 грн/га).

Об особенностях аренды земли в Украине и о ее стоимость в различных регионах рассказала доктор экономических наук, заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Ольга Ходаковская.

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По ее словам, арендная плата за земли государственной собственности составляет 3400 грн/га. Правда, она отличается по регионам Украины, и это вполне естественно, ведь есть регионы с хорошими почвами и благоприятными погодными условиями, что позволяет получать стабильные высокие урожаи, а есть и наоборот.

Цены по областям. В таких областях как Черкасская, арендная плата сейчас колеблется от 140 до 200 евро/га (4500−6000 грн/га), в Киевской — от 75 до 190 евро/га (2400−6000 грн/га), Винницкой — от 70 до 219 евро/га (2250−7000 грн/га) и т. д.

Низкая она в Луганской, Донецкой и Житомирской областях, где средний ее размер составляет 53 евро/ га (1700 грн/га).

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«Что касается непосредственно возможного влияния рынка земель на уровень арендной платы, то, конечно, такое влияние может быть. Уже сегодня мы видим тенденции к повышению размера арендной платы, особенно при заключении долгосрочных договоров аренды. Арендатор вынужден искать пути, чтобы заинтересовывать арендодателя в продлении договоров аренды. Именно одним из таких способов и является размер арендной платы», — заявила специалист.

По материалам Комментарии
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