Названа цена аренды земли в разных областях Украины

В 2020 году фактически выплаченная средняя арендная плата за земельные паи в Украине, по данным мониторинговых оценок, составила 102 евро/га (3233 грн/га).
Об особенностях аренды земли в Украине и о ее стоимость в различных регионах рассказала доктор экономических наук, заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Ольга Ходаковская.
Читайте также: Цена на аренду с/х земли остается стабильно низкой – Опендатабот
По ее словам, арендная плата за земли государственной собственности составляет 3400 грн/га. Правда, она отличается по регионам Украины, и это вполне естественно, ведь есть регионы с хорошими почвами и благоприятными погодными условиями, что позволяет получать стабильные высокие урожаи, а есть и наоборот.
Цены по областям. В таких областях как Черкасская, арендная плата сейчас колеблется от 140 до 200 евро/га (4500−6000 грн/га), в Киевской — от 75 до 190 евро/га (2400−6000 грн/га), Винницкой — от 70 до 219 евро/га (2250−7000 грн/га)
Низкая она в Луганской, Донецкой и Житомирской областях, где средний ее размер составляет 53 евро/ га (1700 грн/га).
Читайте также: Как правильно заключить договор аренды земли или внести в него изменения
«Что касается непосредственно возможного влияния рынка земель на уровень арендной платы, то, конечно, такое влияние может быть. Уже сегодня мы видим тенденции к повышению размера арендной платы, особенно при заключении долгосрочных договоров аренды. Арендатор вынужден искать пути, чтобы заинтересовывать арендодателя в продлении договоров аренды. Именно одним из таких способов и является размер арендной платы», — заявила специалист.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появятся новые дорожные знаки (фото)Вчера, 23:18 - 2595 15
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр10 ч. назад - 1850 13
В Кабмине рассказали, что даст COVID-сертификат украинцам внутри страны7 ч. назад - 587 8
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»11 ч. назад - 2589 6
День финансов: каждому ребенку — процент от добычи недр и увеличенные выплаты при рождении4 ч. назад - 423 2
Как начисляется и облагается налогом доход по депозитам: разъяснение ФГВФЛ14 ч. назад - 2829
В Украине появятся новые дорожные знаки (фото)Вчера, 23:18 - 2595 15
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»11 ч. назад - 2589 6
«Укрзализныця» назначила 11 дополнительных поездов к морю15 ч. назад - 2251
Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)8 ч. назад - 2196
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 821
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 779
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 957
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 2172 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 2218 7