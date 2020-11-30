Как правильно заключить договор аренды земли или внести в него изменения

В Минюсте объяснили, как внести изменения в договор аренды земли и правильно его составить. Об этом пишет министерство на своей странице в FACEBOOK.
Заключение договора аренды земельного участка производится: *в отношении земель частной собственности: *по согласию арендодателя и лица, которое вправе приобретать право аренды на такой земельный участок;
в отношении земель государственной или коммунальной собственности на основании решения соответствующего органа исполнительной власти или органа местного самоуправления – арендодателя или по результатам аукциона; на основании гражданско-правового договора или в порядке наследования.
Существенные условия договора аренды земельного участка:
Если договор не содержит хотя бы одно из указанных существенных условий, в будущем он может быть признан незаключенным в судебном порядке.
В случае если договором аренды земли предусмотрено проведение мероприятий, направленных на охрану и улучшение объекта аренды, к договору прилагается соглашение о возмещении арендатору расходов на такие мероприятия.
Другие условия в договоре аренды земли могут указываться только по соглашению сторон.
Земельный участок по договору аренды земли считается переданным арендодателем арендатору с момента государственной регистрации права аренды в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.
Форма договора аренды земельного участка. Договор аренды земли заключается в письменной форме и по желанию одной из сторон может быть удостоверен нотариально. Срок действия договора аренды земельного участка не может превышать 50 лет.
Срок аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства, фермерского хозяйства, личного крестьянского хозяйства не может быть меньше 7 лет.
Арендная плата. Стороны договора могут договориться об установлении любого размера арендной платы, но не менее 3% определенной согласно законодательству стоимости земельного участка, земельной доли (пая).
Арендная плата взимается в денежной форме или по договоренности сторон в натуральной форме. Арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной и коммунальной собственности, производится исключительно в денежной форме.
Изменение условий аренды земельного участка. Изменение условий договора аренды земли производится по взаимному согласию сторон в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения. В случае недостижения согласия относительно изменения условий договора аренды земли спор решается в судебном порядке.
Изменения в договор аренды вступают в силу с момента их государственной регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, а если договор изменяется в судебном порядке, то со дня вступления решения суда об изменении договора в законную силу, если в этом решении не установлен иной срок, с последующей государственной регистрацией.
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