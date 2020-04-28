Цена на аренду с/х земли остается стабильно низкой - Опендатабот (инфографика)

Из-за моратория на продажу земли, цена аренды значительно ниже рыночного уровня. За последние три года количество аукционов выросло вдвое, а цена остается стабильно низкой – 3,5 тысячи гривен за гектар за год аренды.

Об этом свидетельствуют данные сервиса для работы с открытыми данными Opendatabot.

Средняя цена аренды не претерпела существенных изменений – в 2016 году гектар земли в аренду стоил 2845 грн, а в 2019 – 3518 грн/га.

Самая высокая цена за аренду земли в 2019 году была в:

Винницкой области – 7233 грн/га;

Полтавской – 6973 грн/га;

Кировоградской – 6858 грн/га.

Дешевле всего стоила земля:

на Закарпатье – 1417 грн/га;

в Ровенской области – 1473 грн/га;

в Волынской обл. – 1842 грн/га.

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Инфографика: Опендатабот

С 2013 года все сделки по аренде земель проходят через аукционы. Наибольшая доля аукционов – 98% – приходится на земли сельскохозяйственного назначения. За последние три года количество аукционов на аренду земли сельскохозяйственного назначения выросло с 43 до 88.

Справка Finance.ua:

В ночь с 30 на 31 марта 2020 года народные депутаты Украины поддержали законопроект № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения”.