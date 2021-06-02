Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины превысил 10 млрд гривен

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-май 2021 года составили 200,1 млрд гривен, расходы – 211,1 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонда достиг 11 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ собственные средства составили 129,0 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 11,9 млрд гривен.

Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 71,1 млрд гривен.



Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в июле будет проведена индексация пенсий для еще одного миллиона пенсионеров.

Пенсионный фонд Украины в течение I квартала 2021 года провел перерасчеты пенсий в соответствии с действующими программами.

В 2045 году только 70% украинцев пенсионного возраста будут охвачены пенсионным обеспечением — в основном из-за недостаточности требуемого стажа.

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