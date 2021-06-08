Где дешевле жить: в Украине или Болгарии – инфографика

Болгария давно является частью Европейского Союза, соответственно зарплаты в стране – на порядок выше.
Чтобы иметь целостную картину и узнать, где же живется населению дешевле: в Болгарии или в Украине, предлагаем сравнить среднюю месячную зарплату, индексы стоимости и качества жизни, а также цены и различные товары и услуги, которыми мы пользуемся каждый день.
Заработная плата:
Индекс стоимости жизни в Украине составляет 29.84, а в Болгарии – 40.00. То есть в Болгарии понадобится в четверть больше денег для жизни, чем в Украине.
Стоимость продуктовой корзины. Цены на продукты питания – достаточно важный фактор, который учитывает большинство населения. При сравнении стоимости продуктовой корзины в сравниваемых странах выяснили, что он стоит дороже в Болгарии.
Жилье и коммуналка. В Болгарии, так же как и в Украине, стоимость коммунальных услуг не включена в месячную арендную плату. Согласно данным сайта Numbeo, аренда вместе с суммой в коммунальной платежке в Украине будет несколько дешевле, чем в Болгарии:
Развлечения и шопинг. В Украине досуг стоит несколько дешевле, чем в Болгарии. Однако вещи покупают по более выгодной цене именно болгары:
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Транспорт. Средняя стоимость билета на поездку в общественном транспорте в Украине ниже в 2,5 раза, чем в Болгарии. Следовательно, за поездку в одну сторону в Болгарии придется заплатить 17,6 гривны, а в Украине только 7 гривен.
На собственном авто ездить дешевле в Украине, поскольку литр бензина здесь стоит несколько дешевле. То есть в Болгарии украинцу придется заплатить 35,19 гривны против 27,69 гривны дома.
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