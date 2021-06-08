Где дешевле жить: в Украине или Болгарии – инфографика

Болгария давно является частью Европейского Союза, соответственно зарплаты в стране – на порядок выше.

Чтобы иметь целостную картину и узнать, где же живется населению дешевле: в Болгарии или в Украине, предлагаем сравнить среднюю месячную зарплату, индексы стоимости и качества жизни, а также цены и различные товары и услуги, которыми мы пользуемся каждый день.

Заработная плата:

в Украине, по данным Госстата, по состоянию на апрель 2021 года средняя месячная зарплата рядового украинца составляет 13 543 гривны;

в Болгарии население за месяц в среднем зарабатывает около 25 700 гривен (1500 левов – национальная валюта Болгарии) по состоянию на март 2021 года, как сообщает Болгарский национальный статистический институт.

Индекс стоимости жизни в Украине составляет 29.84, а в Болгарии – 40.00. То есть в Болгарии понадобится в четверть больше денег для жизни, чем в Украине.

Стоимость продуктовой корзины. Цены на продукты питания – достаточно важный фактор, который учитывает большинство населения. При сравнении стоимости продуктовой корзины в сравниваемых странах выяснили, что он стоит дороже в Болгарии.

Жилье и коммуналка. В Болгарии, так же как и в Украине, стоимость коммунальных услуг не включена в месячную арендную плату. Согласно данным сайта Numbeo, аренда вместе с суммой в коммунальной платежке в Украине будет несколько дешевле, чем в Болгарии:

коммунальные услуги (квартира площадью 85 квадратных метров). В Украине, по данным журналистов, за коммунальные услуги придется заплатить более 2 712 гривен против 3 166 гривен в Болгарии;

в Украине аренда однокомнатной квартиры вне центра города будет стоить в среднем более 5 578 гривен, в то же время в Болгарии арендная плата за такую же квартиру станет примерно на тысячу дороже – около 6 421 гривен.

Развлечения и шопинг. В Украине досуг стоит несколько дешевле, чем в Болгарии. Однако вещи покупают по более выгодной цене именно болгары:

билет на одного человека в кино в Болгарии будет стоить в два раза дороже. Поэтому украинцу в Болгарии придется заплатить почти 206 гривен против 100 гривен в Украине;

что касается ужина на двоих в ресторане со средними ценами, то дома украинцы заплатят до 549 гривен, а в Болгарии более 772 гривен.

за чашечку капучино на обычном молоке дома украинец в среднем заплатит чуть более 30 гривен, а в Болгарии – почти 40 гривен. А бутылка обычной воды (0,33 литра) в Украине стоит чуть более 10 гривен, против почти 18 гривен в Болгарии;

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например, пара кроссовок Nike в Болгарии стоит около 2 241 гривну, а в Украине, в то же время, около 2 305 гривен, то есть разница в 64 гривны;

пара джинсов Levis на 64 гривны дешевле в Болгарии, там они стоят 1 438 гривен против около 1 499 гривен в Украине. Платье в магазине-ритейлере, например, как Zara или H&M в Болгарии будет более чем на 218 гривен дешевле, чем в Украине (839,44 гривны и 1 057,21 соответственно).

Транспорт. Средняя стоимость билета на поездку в общественном транспорте в Украине ниже в 2,5 раза, чем в Болгарии. Следовательно, за поездку в одну сторону в Болгарии придется заплатить 17,6 гривны, а в Украине только 7 гривен.

На собственном авто ездить дешевле в Украине, поскольку литр бензина здесь стоит несколько дешевле. То есть в Болгарии украинцу придется заплатить 35,19 гривны против 27,69 гривны дома.