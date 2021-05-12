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Где дешевле жить: в Украине или Польше (инфографика)

Где дешевле жить: в Украине или Польше (инфографика)

Польшу и Украину объединяет не только граница. Ведь Польша – это самая популярная страна среди украинских заробитчан – уровень жизни там выше, а соответственно и зарплата.

Но выше ли там цены? Согласно индексу стоимости жизни Numbeo, жить в Польше дороже, чем в Украине. Несмотря на это украинцы ездят в Польшу не только на заработки, но и на закупки. Экономика 24 выяснила, какие товары и услуги доступнее в Польше, на основе данных сайта Numbeo.

Цены на продукты в Польше все же немного выше, чем в Украине. Например, куриное филе у нас можно приобрести за 100 гривен, а в Польше – за 122 гривны. Или 1,5 литра воды в Украине стоит 13 гривен, а в Польше – более 14 гривен.

Исключением среди сравниваемых нами продуктов стало молоко. В Украине литр стоит 25,5 гривны, а в Польше всего 19,4 гривны.

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По материалам Телеканал новин 24
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