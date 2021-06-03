Эксперты назвали основные причины роста цен на продукты в Украине

Цены на продукты за последний год выросли в среднем почти на 10%. На стоимости сказалась ситуация на внешних рынках, а также рост спроса в Украине.

По данным FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), рост мировых цен на продовольствие продолжается уже почти год. Прежде всего, по словам руководителя департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергея Николайчука, это касается «сырьевых» товаров — зерновые, подсолнечное масло и сахар.

«И именно эти два последних компонента демонстрировали одни из самых высоких темпов прироста цен среди ИПЦ (индекс потребительских цен, — ред.) — соответственно 63% и 65% за последние 12 месяцев в апреле. Для сахара также важную роль сыграло снижение его производства в Украине с 1,5 миллиона тонн в прошлом году до 1,1 миллиона тонн в текущем из-за существенного сокращения урожая сахарной свеклы», — говорит Николайчук.

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Что же касается зерна, то, как уточнил эксперт, за последний год оно выросло в цене на 26%, что объясняет годовой рост стоимости хлеба и хлебопродуктов в Украине на 13%. Кроме того, из-за удорожания зерна поднялись цены на корма, а это в свою очередь сказалось на себестоимости выращивания кур и производства яиц.

«Цены на яйца вообще взлетели на 90% по сравнению с апрелем прошлого года. И как раз для этого компонента был наиболее важным внутренний фактор — значительное сокращение производства одним из крупнейших агропроизводителей, в частности, из-за его конфликта с НАБУ», — рассказал эксперт ICU.