Какие товары и услуги подорожали в марте

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в марте 2021 года по сравнению с февралем 2021 года составил 102,1%, с начала года – 104,4%.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в г. Киеве.

За январь-март т.г. продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 6,0%. Больше всего (на 24,0-11,1%) выросли цены на яйца, подсолнечное масло, овощи, сахар и хлеб. На 7,9-1,4% стали дороже фрукты, масло, рыба и продукты из рыбы, молоко, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, сыр и творог.

В то же время на 0,4% подешевели безалкогольные напитки.

Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 2,9% из-за подорожания табачных изделий на 5,1% и алкогольных напитков на 0,7%.

Одежда и обувь подорожали на 11,9%, в том числе одежда – на 16,1%, обувь – на 7,9%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 3,8%, что связано прежде всего с повышением тарифов на электроэнергию на 36,6%, канализацию – на 12,4%, содержание и ремонт жилья – на 2,4%. В то же время природный газ подешевел на 19,6%, водоснабжение – на 0,3%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,8% произошел за счет подорожания услуг больниц на 5,3% и амбулаторных услуг на 1,7%.

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Рост цен на транспорт в целом на 1,9% в первую очередь обусловлен подорожанием топлива и масел на 14,2%.

Услуги образования подорожали на 5,2% главным образом из-за повышения платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 36,0%.

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