Илон Маск снова обрушил курс Bitcoin

Bitcoin упал в цене после роста до локального максимума. Виновником обвала курса вновь стал основатель Tesla Илон Маск, который пошутил в Twitter о расставании с криптовалютой Bitcoin.
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Маск опубликовал твит с упоминанием Bitcoin и эмодзи с разбитым сердцем, прикрепив картинку-мем с немного измененной цитатой из песни группы Linkin Park «In the End»: «То есть, в конце концов это было не важно?»
После этого стоимость Bitcoin просела сразу на тысячу долларов. После падение ускорилось, криптовалюта рухнула до 36,6 тыс. долларов. Но к 10:05 по киевскому времени, по данным CoinDesk, главная криптовалюта торговалась уже в районе 36,8 тыс. долларов.
Твиты и заявления Илона Маска последнее время серьезно влияют на котировки Bitcoin. В январе 2021 года Маск упомянул Bitcoin в своей биографии в Twitter, и курс криптовалюты резко взлетел. Однако в мае курс Bitcoin рухнул после заявления Маска, что Tesla перестает принимать оплату в этой криптовалюте. Падение усилились на фоне твита миллиардера, в котором инвесторы усмотрели намек на то, что компания готовится к продаже купленной ранее криптовалюты.
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