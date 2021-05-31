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Всего 10 электронных кошельков владеют 19 млн монет Ethereum

Всего 10 электронных кошельков владеют 19 млн монет Ethereum

По данным платформы Santiment, 10 криптокошельков Ethereum владеют примерно 19,08 млн цифровых монет.

Учитывая, что общее количество Ethereum на рынке — около 116,13 млн, эти десять адресов владеют более 16% всех существующих монет. По актуальному курсу Ethereum это примерно $53,5 млрд.

«10 основных адресов Ethereum приближаются к новой вехе с точки зрения удерживаемого предложения. В настоящее время на этих основных адресах находится 19,08 млн ETH, а за три недели до того, как цена взлетела до отметки в 4300 долларов, был зафиксирован рекордный максимум в 19,25 млн ETH», — указано в отчете Santiment.

Этих денег (53,5 млрд) достаточно для того, чтобы купить пять атомных авианосцев США последнего поколения.

Напомним, в отличие от Bitcoin, выпуск которого ограничен на отметке в 21 млрд монет (почти 90% из которых уже добыты), Ethereum не имеет ограничений и может выпускаться постоянно.

В сравнении с максимальными показателями курса в $ 64,8 тыс., которых биткоин достиг 14 апреля, монета подешевела более чем в два раза.

По материалам НВ
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