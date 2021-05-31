Всего 10 электронных кошельков владеют 19 млн монет Ethereum

По данным платформы Santiment, 10 криптокошельков Ethereum владеют примерно 19,08 млн цифровых монет.

Учитывая, что общее количество Ethereum на рынке — около 116,13 млн, эти десять адресов владеют более 16% всех существующих монет. По актуальному курсу Ethereum это примерно $53,5 млрд.

«10 основных адресов Ethereum приближаются к новой вехе с точки зрения удерживаемого предложения. В настоящее время на этих основных адресах находится 19,08 млн ETH, а за три недели до того, как цена взлетела до отметки в 4300 долларов, был зафиксирован рекордный максимум в 19,25 млн ETH», — указано в отчете Santiment.

Этих денег (53,5 млрд) достаточно для того, чтобы купить пять атомных авианосцев США последнего поколения.

Напомним, в отличие от Bitcoin, выпуск которого ограничен на отметке в 21 млрд монет (почти 90% из которых уже добыты), Ethereum не имеет ограничений и может выпускаться постоянно.

В сравнении с максимальными показателями курса в $ 64,8 тыс., которых биткоин достиг 14 апреля, монета подешевела более чем в два раза.