0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

Правительство планирует погасить часть миллиардного долга по пособиям безработным

Правительство планирует погасить часть миллиардного долга по пособиям безработным

Минэкономики подготовило проект постановления Кабинета министров о выделении из бюджета дополнительных 400 млн грн на выплаты безработным. На сегодня долг по выплатам составляет 1,2 млрд грн.

Проект размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в условиях карантинных ограничений с апреля 2020 года ситуация на рынке труда существенно ухудшилась и привела к финансовому напряжению Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Обеспечение в 2020 году финансовой стабильности фонда стало возможным только благодаря выделению 5,1 млрд грн финансовой помощи из Фонда борьбы с COVID-19 для своевременной выплаты пособия по безработице (это составило 32% годовых расходов на выплату пособия по безработице).

Читайте также: Безработным помогут открыть собственное дело — Минсоцполитики

«В 2021 году финансовое состояние фонда остается нестабильным. Доходы в фонд не обеспечивают потребность в расходах (среднедневные доходы составляют 61 млн грн, а потребность в расходах — 85 млн грн)», — говорится в документе.

По состоянию на 1 июня 2021 года финансирование помощи по безработице осуществлялось за счет текущих поступлений в фонд и средств государственного бюджета в объеме 700 млн гривен.

Объем расходов Фонда на выплату пособия по безработице находится под влиянием ситуации с численностью получателей пособия по безработице. Среднемесячная численность получателей пособия по безработице с начала года составила 386 тыс. лиц, что на 13% превышает соответствующий показатель прошлого года. По состоянию на 31 мая 2021 года численность получателей пособия по безработице составляет 327 тыс. человек.

«Учитывая чрезвычайную важность социальной защиты безработных, обеспечения своевременности выплаты пособия по безработице в 2021 году, недопущения усиления социальной напряженности в обществе, а уже на сегодня есть задержка с финансированием пособия по безработице в сумме 1 206,9 млн грн, необходимо выделить фонду финансовую помощь на безвозвратной основе в сумме 400 млн грн», — говорится в документе.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.