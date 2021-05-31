Правительство планирует погасить часть миллиардного долга по пособиям безработным

Минэкономики подготовило проект постановления Кабинета министров о выделении из бюджета дополнительных 400 млн грн на выплаты безработным. На сегодня долг по выплатам составляет 1,2 млрд грн.

Проект размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в условиях карантинных ограничений с апреля 2020 года ситуация на рынке труда существенно ухудшилась и привела к финансовому напряжению Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Обеспечение в 2020 году финансовой стабильности фонда стало возможным только благодаря выделению 5,1 млрд грн финансовой помощи из Фонда борьбы с COVID-19 для своевременной выплаты пособия по безработице (это составило 32% годовых расходов на выплату пособия по безработице).

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«В 2021 году финансовое состояние фонда остается нестабильным. Доходы в фонд не обеспечивают потребность в расходах (среднедневные доходы составляют 61 млн грн, а потребность в расходах — 85 млн грн)», — говорится в документе.

По состоянию на 1 июня 2021 года финансирование помощи по безработице осуществлялось за счет текущих поступлений в фонд и средств государственного бюджета в объеме 700 млн гривен.

Объем расходов Фонда на выплату пособия по безработице находится под влиянием ситуации с численностью получателей пособия по безработице. Среднемесячная численность получателей пособия по безработице с начала года составила 386 тыс. лиц, что на 13% превышает соответствующий показатель прошлого года. По состоянию на 31 мая 2021 года численность получателей пособия по безработице составляет 327 тыс. человек.

«Учитывая чрезвычайную важность социальной защиты безработных, обеспечения своевременности выплаты пособия по безработице в 2021 году, недопущения усиления социальной напряженности в обществе, а уже на сегодня есть задержка с финансированием пособия по безработице в сумме 1 206,9 млн грн, необходимо выделить фонду финансовую помощь на безвозвратной основе в сумме 400 млн грн», — говорится в документе.

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