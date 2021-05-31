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Рейтинг лучших работодателей Украины 2020-2021 в области финансов

Рейтинг лучших работодателей Украины 2020-2021 в области финансов

Кадровый портал grc.ua назвал самых желанных работодателей в 2020/21 годах. Рейтинг сформирован на основе опросов более 6000 кандидатов, которые рассказали о критериях привлекательности работодателей, на что обращают внимание при выборе предложения о работе, какие отрасли считают самыми привлекательными и в каких компаниях желали бы работать.

Результаты исследования. Finance.ua публикует результаты Рейтинга в отрасли «Финансы, банки, инвестиционная деятельность». С полным перечнем всех участников Рейтинга в отраслевом фокусе можно ознакомиться по ссылке.

По результатам опроса, наиболее важными при выборе компании-работодателя во времена New Normal являются следующие факторы:

  • стабильность компании на рынке (69%);
  • финансовая состоятельность компании (60%);
  • корпоративная культура (38%).

Эти факторы доминируют абсолютно во всех регионах и возрастных группах. Также важным критерием для соискателей является социально-ответственная позиция компании (29%).

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Интересно, что сравнивая данные за последние годы, критерий “стабильность компании на рынке» значительно вырос в запросах кандидатов. Так, еще в 2019-2020 годах только половина опрошенных (51%) отмечала этот критерий как важный, а в 2020-2021 годах уже каждый седьмой кандидат отметил стабильность как важный фактор во время выбора.

Критерий «Корпоративная культура и социальная ответственность компании» более важен для опытных специалистов. Люди работают не просто в компаниях, а в рамках определенной корпоративной культуры, и то, как они воспринимают работодателя, разделяют ли его ценности, миссию, имеет определяющее значение.

Кстати, ранее Finance.ua также давал пять советов для трудоустройства в банк.

По материалам Finance.UA
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