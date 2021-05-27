Ресторанному бизнесу предлагают уменьшить ставку НДС

31 мая 2021 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5590 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уменьшения ставки налога на добавленную стоимость для сферы ресторанного хозяйства и предоставлении кейтеринговых услуг».

Поддержать отрасль. По данным украинской ресторанной ассоциации, более чем за год с начала пандемии с рынка исчезли не менее 20% всех заведений. В пояснительной записке говорится о том, что применение высокой ставки НДС в размере 20% с реализации ресторанной и кейтеринговой деятельности в период пандемии приводит к нерентабельности и закрытию ресторанов, заведений питания.

При этом снижение ставки НДС обеспечит не только прозрачное выполнение бюджета в части налоговых поступлений, но и позволит контролировать динамику ВВП.

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К слову, международная практика в этом вопросе свидетельствует о том, что ресторанная отрасль платит НДС в бюджет по значительно более низким ставкам, а именно от 5 до 11%.

Что предлагают: законопроект предусматривает снижение ставки НДС для сферы ресторанного хозяйства и предоставления кейтеринговых услуг с 20% до 7%.*

Принятие законопроекта будет способствовать увеличению оборотных средств в сфере ресторанного бизнеса и предоставления кейтеринговых услуг, которые будут направлены на содержание и развитие данной отрасли, а также сохранение рабочих мест.