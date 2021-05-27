Ресторанному бизнесу предлагают уменьшить ставку НДС

31 мая 2021 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5590 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уменьшения ставки налога на добавленную стоимость для сферы ресторанного хозяйства и предоставлении кейтеринговых услуг».
Поддержать отрасль. По данным украинской ресторанной ассоциации, более чем за год с начала пандемии с рынка исчезли не менее 20% всех заведений. В пояснительной записке говорится о том, что применение высокой ставки НДС в размере 20% с реализации ресторанной и кейтеринговой деятельности в период пандемии приводит к нерентабельности и закрытию ресторанов, заведений питания.
При этом снижение ставки НДС обеспечит не только прозрачное выполнение бюджета в части налоговых поступлений, но и позволит контролировать динамику ВВП.
Читайте также: В Украине подсчитали, сколько ресторанов не пережили весенний локдаун
К слову, международная практика в этом вопросе свидетельствует о том, что ресторанная отрасль платит НДС в бюджет по значительно более низким ставкам, а именно от 5 до 11%.
Что предлагают: законопроект предусматривает снижение ставки НДС для сферы ресторанного хозяйства и предоставления кейтеринговых услуг с 20% до 7%.*
Принятие законопроекта будет способствовать увеличению оборотных средств в сфере ресторанного бизнеса и предоставления кейтеринговых услуг, которые будут направлены на содержание и развитие данной отрасли, а также сохранение рабочих мест.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На дорогах Украины появятся радары с фиксацией скорости движения5 ч. назад - 1262 8
В Германии начался эксперимент с базовым доходом: 1200 евро ежемесячно на 3 годаВчера, 18:30 - 2974 5
ФЛП на едином налоге превысил лимит дохода: применение РРОВчера, 20:41 - 2260 4
У нас есть идея о собственном заводе по переработке нефти — заместитель главы ОП3 ч. назад - 451 3
Нардепы снова взялись за пенсионный возраст украинцев: зарегистрирован новый законопроект3 ч. назад - 1203 2
Когда лучше покупать доллар: прогноз курса гривны на июньВчера, 21:02 - 6165
В Германии начался эксперимент с базовым доходом: 1200 евро ежемесячно на 3 годаВчера, 18:30 - 2974 5
ФЛП на едином налоге превысил лимит дохода: применение РРОВчера, 20:41 - 2260 4
Турция изменила правила въезда для граждан УкраиныВчера, 16:25 - 1403
На дорогах Украины появятся радары с фиксацией скорости движения5 ч. назад - 1262 8
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 416
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 666
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1793 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1727 7
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 1063