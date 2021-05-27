Еврокомиссия предлагает ослабить ограничения на поездки внутри Евросоюза

Европейская комиссия предложила в понедельник обновить рекомендацию
Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.
Согласно предложению, Еврокомиссия рекомендует странам-членам в принятии решений относительно поездок между государствами блока освободить от тестирования и карантина полностью вакцинированных лиц, которые являются владельцами цифрового сертификата ЕС, через 14 дней после получения последней дозы вакцины.
То же смягчение рекомендуют применять в отношении лиц, которые выздоровели от болезни, но получили только первую дозу вакцины из двух.
Лица, которые перенесли коронавирус и имеют подтверждение этому в цифровом сертификате ЕС, должны быть освобождены от тестирования или карантина в течение первых 180 дней после положительного результата ПЦР-теста.
Лица с действующим сертификатом о пройденном тесте должны быть освобождены от возможных карантинных требований.
Читайте также: «Паспорт вакцинации» в Украине: Федоров рассказал о его введении
Комиссия также предлагает государствам-членам стандартный период действия тестов: 72 часа для тестов ПЦР и 48 часов для экспресс-тестов на антигены.
Для обеспечения единства семьи несовершеннолетние, путешествующие с родителями, должны быть освобождены от карантина в том случае, если родителям не нужно отбывать карантин, например, из-за вакцинации. Дети до 6 лет также должны быть освобождены от тестирования, связанного с поездками.
«В последние недели наблюдается устоявшаяся тенденция к снижению числа инфицированных, что свидетельствует об успехе кампаний вакцинации в ЕС. Параллельно мы поощряем широко доступные возможности тестирования. В этом контексте государства-члены в это время постепенно снимают ковидные ограничения как внутри страны, так и в отношении заграничных поездок.
Мы предлагаем государствам-членам координировать эту постепенную отмену ограничений на свободное передвижение с учетом нашего нового общего инструмента: цифрового ковидного сертификата ЕС. Теперь мы ожидаем, что государства-члены будут наилучшим образом использовать этот инструмент и рекомендацию, которая позволяет каждому вновь свободно и безопасно передвигаться", — прокомментировал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Еврокомиссия также предложила обновить общие критерии для зон риска и ввести механизм «экстренного торможения» для решения проблем, связанных с распространением новых вариантов коронавируса.
Как пандемия влияет на экономику Украины, рынок труда и зарплаты украинцев в целом, читайте в нашем телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пограничники остановили на границе с Польшей коробки, набитые фунтамиВчера, 11:13 - 2560 17
«Квартиры-муравейники», где зарегистрировано много людей, будут проверятьВчера, 09:13 - 2165 9
«Будет готовить людей будущего»: Зеленский анонсировал создание президентского университетаВчера, 14:32 - 583 8
Разработка украинской вакцины от COVID-19: Ляшко обещает первые результаты в сентябреВчера, 10:46 - 379 5
На рынке электроэнергии могут ввести ограниченияВчера, 16:16 - 6536 4
На рынке электроэнергии могут ввести ограниченияВчера, 16:16 - 6536 4
Стоит ли инвестировать в валютные депозиты - совет экспертаВчера, 12:32 - 3576 3
Банкиры спрогнозировали колебания на депозитном рынкеВчера, 15:16 - 2562
Пограничники остановили на границе с Польшей коробки, набитые фунтамиВчера, 11:13 - 2560 17
Таиланд предлагает отдых за 1 доллар за ночь, чтобы заманить туристовВчера, 18:30 - 2181
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)Вчера, 12:10 - 236
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 564
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1681 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1606 7
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 1002