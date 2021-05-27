Еврокомиссия предлагает ослабить ограничения на поездки внутри Евросоюза

Европейская комиссия предложила в понедельник обновить рекомендацию Совета Е С по координации ограничений на свободное передвижение внутри ЕС, которые были введены в ответ на пандемию COVID-19.

Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Согласно предложению, Еврокомиссия рекомендует странам-членам в принятии решений относительно поездок между государствами блока освободить от тестирования и карантина полностью вакцинированных лиц, которые являются владельцами цифрового сертификата ЕС, через 14 дней после получения последней дозы вакцины.

То же смягчение рекомендуют применять в отношении лиц, которые выздоровели от болезни, но получили только первую дозу вакцины из двух.

Лица, которые перенесли коронавирус и имеют подтверждение этому в цифровом сертификате ЕС, должны быть освобождены от тестирования или карантина в течение первых 180 дней после положительного результата ПЦР-теста.

Лица с действующим сертификатом о пройденном тесте должны быть освобождены от возможных карантинных требований.

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Комиссия также предлагает государствам-членам стандартный период действия тестов: 72 часа для тестов ПЦР и 48 часов для экспресс-тестов на антигены.

Для обеспечения единства семьи несовершеннолетние, путешествующие с родителями, должны быть освобождены от карантина в том случае, если родителям не нужно отбывать карантин, например, из-за вакцинации. Дети до 6 лет также должны быть освобождены от тестирования, связанного с поездками.

«В последние недели наблюдается устоявшаяся тенденция к снижению числа инфицированных, что свидетельствует об успехе кампаний вакцинации в ЕС. Параллельно мы поощряем широко доступные возможности тестирования. В этом контексте государства-члены в это время постепенно снимают ковидные ограничения как внутри страны, так и в отношении заграничных поездок.

Мы предлагаем государствам-членам координировать эту постепенную отмену ограничений на свободное передвижение с учетом нашего нового общего инструмента: цифрового ковидного сертификата ЕС. Теперь мы ожидаем, что государства-члены будут наилучшим образом использовать этот инструмент и рекомендацию, которая позволяет каждому вновь свободно и безопасно передвигаться", — прокомментировал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Еврокомиссия также предложила обновить общие критерии для зон риска и ввести механизм «экстренного торможения» для решения проблем, связанных с распространением новых вариантов коронавируса.

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