Реальная зарплата украинцев за год увеличилась почти на 30%

Средняя номинальная зарплата украинцев за апрель 2021 года была на 29,8% больше той, которую они получили за апрель 2020 года, и составила 13 543 грн.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики
“Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2021 года составила 13 543 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6 000 грн). По сравнению с мартом 2021 года размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 0,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с апрелем 2020 года) – на 29,8%”, – сказано в сообщении.
Самые высокие и самые низкие зарплаты:
Инфографика: Госстат
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