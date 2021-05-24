Реальная зарплата украинцев за год увеличилась почти на 30%

Средняя номинальная зарплата украинцев за апрель 2021 года была на 29,8% больше той, которую они получили за апрель 2020 года, и составила 13 543 грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики

“Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2021 года составила 13 543 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6 000 грн). По сравнению с мартом 2021 года размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 0,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с апрелем 2020 года) – на 29,8%”, – сказано в сообщении.

Самые высокие и самые низкие зарплаты:

самая самая высокая начисленная зарплата в марте была в Киеве – 20 422 грн, самая низкая в Херсонской области -10 647 грн;

наибольшую зарплату получали работники сферы информации и телекоммуникаций – 27 101 грн, а также финансовой и страховой деятельности – 25 557 грн, самую низкую – работники, задействованные в организации питания и временного размещения – 6979 грн.



Инфографика: Госстат

Справка Finance.ua:

Сроки выплаты заработной платы установлены законодательством, и за несвоевременную выплату наступает ответственность.

По данным польской компании по трудоустройству Gremi Personal, украинские заробитчане, которые работают в Польше на производстве и на логистических складах, получают от 18 500 до 30 000 грн зарплаты в месяц.

На пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что минимальная зарплата в Украине к концу года вырастет до 6500 гривен. Он также напомнил, что два года назад она была около 4000 гривен.

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