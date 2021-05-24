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Государство понесло убытки более чем на 129 млн грн из-за финансовых махинаций с «Пакетами малыша»

Государство понесло убытки более чем на 129 млн грн из-за финансовых махинаций с «Пакетами малыша»

Государство понесло убытки более 129 млн грн, из-за неконкурентной закупки «Пакетов малыша». В течение трех лет бюджетные средства тратились на оплату услуг международного посредника, под видом проектов «международной технической помощи», которая фактически не осуществлялась.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

«Материальный ущерб, причиненный в результате излишне уплаченных бюджетных средств, которые были неправомерно направлены на оплату услуг международного посредника и не возвращены в местные и государственный бюджеты», – говорится в сообщении.

Как отмечается, об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности использования средств государственного бюджета на предоставление одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша».

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В течение 2018-2020 годов должны были реализовываться два проекта международной технической помощи (МТП), в рамках которых должны были закупить «Пакеты малыша». В 2018-2019 годах Украина финансировала эти проекты за счет средств государственного бюджета.

В целом в течение этого периода из государственного бюджета на покупку «Пакетов малыша» и выплату денежной компенсации выделили 2,5 млрд грн. За эти средства приобретено 587 тысяч «Пакетов малыша» и выплачена денежная компенсация их стоимости для более 83 тыс. малышей.

При этом аудиторы установили, что 84% средств (2,1 млрд грн) были использованы при отсутствии прозрачной системы закупки и неконкурентным способом.

При этом, ОГА и Минсоцполитики при отсутствии международной технической помощи излишне уплатили международному посреднику 45,5 млн грн, которые были неправомерно получены ЮНОПС (управление ООН по обслуживанию проектов) как оплата услуг по управлению проектом (реализации проекта). Такие услуги должны были быть оплачены только в случае фактического предоставления Украине международной технической помощи.

«Украина не получила за три года ни одной международной технической помощи, но под ее видом бюджетными средствами оплачены посреднические услуги. При этом не были проведены публичные процедуры закупки. Это привело к растрате бюджетных средств на сумму более 129 млн грн», – подчеркнул заместитель главы Счетной палаты Андрей Майснер.

По материалам Главком
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