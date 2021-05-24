ІТ-бизнес поддерживает налоговые ставки Дія.Сіті

ІТ-бизнес поддерживает налоговые ставки, вошедшие в финальный вариант законопроекта о специальном налоговом режиме Дія.City, такая нагрузка сможет стимулировать развитие ІТ-сферы и в дальнейшем.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейской Бизнес Ассоциации.

В компромиссном варианте всех обсуждений относительно оптимальных налоговых ставок для ІТ-индустрии налоговая нагрузка с одного специалиста по гиг-контракту будет следующей:

ставка 5% налога на доходы физлиц;

1,5% военного сбора;

ЕСВ на уровне 22% из минимальной зарплаты.

“ІТ Комитет Ассоциации поддерживал и поддерживает указанные налоговые ставки, задекларированные в законопроекте №5376, так как такой уровень нагрузки, по мнению экспертов Ассоциации, оптимален и должен сохранить существующие темпы роста индустрии, а также стимулировать ее в дальнейшем развитии”, – говорят в ЕБА.

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Как отмечается, больше всего внимания к налоговому вопросу следует уделять в разрезе глобальной конкуренции на ІТ-рынках. Ведь многие страны по всему миру создают исключительные, мягкие режимы для собственного сектора информационных технологий – для его масштабирования и успешного конкурирования на международном поле.

“Стоит понимать, что сейчас внутренний спрос Украины на ІТ-услуги составляет не более 10% того объема, который предлагается нашей индустрией, а остальные 90% – как раз зависят от глобального рынка. А учитывая влияние пандемии, как прямое, так и косвенное, конкуренция на международной арене (не только в ІТ) значительно обострилась, что влияет и на украинский ІТ-экспорт”, – объясняют в ЕБА.

Однако, в тексте налогового проекта еще остались отдельные замечания, которые хотелось бы включить в финальный текст между 1 и 2 чтением, это в частности:

увеличение порога с 1 млн грн до 7 млн грн для целей обязательной регистрации плательщиками НДС ;

; установление 5%-налогообложение НДФЛ не только для заработной платы, но и на другие выплаты (например, премии, бонусы и др).

Кроме этого, ІТ Комитет Ассоциации надеется, что размеры указанной в проекте №5376 налоговой нагрузки (5%+1,5%+22% из мин.ЗП) все же будут сохранены в течение задекларированных 15 лет.

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