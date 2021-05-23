Коломойский рассказал, может ли он влиять на ситуацию в Украине

Олигарх Игорь Коломойский подтвердил, что имеет возможность влиять на ситуацию в Украине, но не пользуется этим.
Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода.
«Конечно, возможность влиять есть. Было бы смешно говорить, что ее нет. Пользуюсь ли я этим? Нет. Не пользуюсь, потому что у меня нет никакой взаимосвязи моего бизнеса с теми, о ком вы спрашиваете, кто может влиять на какие-то вещи, связанные с моим бизнесом. Мой бизнес не зависит на сегодняшний день от каких-либо принятых законов, или тех, которые могут принять», – утверждает Коломойский.
Олигарх утверждает, что не общается ни с министрами, ни с Офисом президента, ни с президентом. А вот с отдельными депутатами говорит, что общается, однако «шапочно», не влияя на них.
По словам Коломойского, ему все равно, когда его называют словом «олигарх».
«Как бы я к этому ни относился, это ни на что повлиять не сможет. Не важно, кем я себя считаю. Сегодня термин «олигарх» я приравниваю к термину «враг народа», ибо они тоже не считали себя «врагами народа», а их так называли. Ярлык «олигарх» есть и он живет своей жизнью, потому что никто до конца не понимает, кого под него можно классифицировать. Сегодня все вкладывают в слово «олигарх» смысл, что это – плохо, поэтому ничего хорошего этот термин сегодня его владельцу не может принести», – объясняет Коломойский.
Идея определить понятие «олигарх» на законодательном уровне, по его мнению, является неплохой, ведь это, по словам Коломойского, возможно, позволит более четко понять, к кому именно можно применять этот термин. В то же время оценивать в целом инициативу президента Зеленского по уменьшению влияния олигархов на страну Коломойский пока не спешит.
«Когда напишут закон – посмотрим-почитаем», – замечает он.
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