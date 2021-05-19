Господдержку для покупки земли будут предоставлять по программе «5-7-9%»

Финансовая поддержка аграриям во время переходного периода во введении рынка земли будет предоставляться по программе «Доступные кредиты 5-7-9%».
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в ходе Всеукраинского форума «Украина 30. Земля».
Читайте также: Завершение земельной реформы: Зеленский подписал закон о передаче земель ОТО
«Мы готовы предоставить государственную поддержку в соответствии с программой 5-7-9% в переходном периоде с последующей реализацией программы Фонда гарантирования кредитов и других формул компенсации кредитной ставки, необходимых для полноценного функционирования и доступа к финресурсам», – отметил он.
Лещенко также определил главные цели Минагрополитики на ближайший период, в частности запуск рынка земли 1 июля 2021 года.
Также, по его словам, чтобы иметь полную информацию о том, кто собственник земли, кто сколько платит налогов, каким образом они приобретены, требуется оцифровка земли. Для этого нужно иметь полную открытую систему данных, чтобы каждый гражданин Украины смог в режиме реального времени получить к ней доступ.
Лещенко добавил, что Минагрополитики уже полноценно работает, есть сформированный бюджет, есть штат и команда, которую в ближайшее время презентуют.
Напоминаем, что обо всех изменениях, касающихся рынка земли, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин готовит существенное подорожание электроэнергии8 ч. назад - 3235 14
После отмены ПСО платежка за тепло подскочит на 1000-2000 грн в месяц, — экспертВчера, 15:56 - 3723 12
В киевском метро заявили о неизбежности подорожания проезда3 ч. назад - 542 6
КГГА: Киев начинает программу по снижению скорости на дорогах до 30 км/ч3 ч. назад - 856 4
Особенности защиты прав женщин: что запрещается (инфографика)Вчера, 15:13 - 917 4
Недвижимость подорожает еще на 5-7%Вчера, 20:00 - 4048 1
Кабмин готовит существенное подорожание электроэнергии8 ч. назад - 3235 14
Украинцам дважды пересчитают пенсии: кому и на сколько повысят выплаты9 ч. назад - 3072 2
Mitsubishi выпустил последнюю партию PajeroВчера, 22:13 - 2624 3
Банкир года: кто он и почему победил - FinAwards 20216 ч. назад - 2010
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»8 ч. назад - 297 1
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужноВчера, 10:35 - 645 2
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 539
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 618
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 849