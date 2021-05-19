Господдержку для покупки земли будут предоставлять по программе «5-7-9%»

Финансовая поддержка аграриям во время переходного периода во введении рынка земли будет предоставляться по программе «Доступные кредиты 5-7-9%».

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в ходе Всеукраинского форума «Украина 30. Земля».

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«Мы готовы предоставить государственную поддержку в соответствии с программой 5-7-9% в переходном периоде с последующей реализацией программы Фонда гарантирования кредитов и других формул компенсации кредитной ставки, необходимых для полноценного функционирования и доступа к финресурсам», – отметил он.

Лещенко также определил главные цели Минагрополитики на ближайший период, в частности запуск рынка земли 1 июля 2021 года.

Также, по его словам, чтобы иметь полную информацию о том, кто собственник земли, кто сколько платит налогов, каким образом они приобретены, требуется оцифровка земли. Для этого нужно иметь полную открытую систему данных, чтобы каждый гражданин Украины смог в режиме реального времени получить к ней доступ.

Лещенко добавил, что Минагрополитики уже полноценно работает, есть сформированный бюджет, есть штат и команда, которую в ближайшее время презентуют.

Напоминаем, что обо всех изменениях, касающихся рынка земли, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.