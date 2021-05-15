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Во Львове повысили стоимость проезда в транспорте до 10 гривен

Во Львове повысили стоимость проезда в транспорте до 10 гривен

Исполнительный комитет Львовского городского совета 21 мая принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 10 гривен.

Об этом сообщает местный сайт 032.ua.

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В горсовете объясняют, что цену повысили, “учитывая рост цен на рынке горюче-смазочных материалов, значительный рост заработной платы, рост цен на запасные части”.

Что касается электротранспорта, то билет у водителя будет стоить 10 грн, в киоске – 9 грн. Покупая билет на проезд в трамваях или троллейбусах через QR-коды, SMS, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay, его цена опустится до 8,50 грн. Студенческий билет в электротранспорте будет стоить 5 грн, при этом в киосках и через смартфон – 4 грн.

Ранее проезд в маршрутках стоил 7 гривен, а в электротранспорте – 6-7 гривен.

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По материалам РБК-Украина
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