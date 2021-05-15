Во Львове повысили стоимость проезда в транспорте до 10 гривен

Исполнительный комитет Львовского городского совета 21 мая принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 10 гривен.
Об этом сообщает местный сайт 032.ua.
Читайте также: Кличко назвал себестоимость проезда в транспорте Киева
В горсовете объясняют, что цену повысили, “учитывая рост цен на рынке горюче-смазочных материалов, значительный рост заработной платы, рост цен на запасные части”.
Что касается электротранспорта, то билет у водителя будет стоить 10 грн, в киоске – 9 грн. Покупая билет на проезд в трамваях или троллейбусах через QR-коды, SMS, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay, его цена опустится до 8,50 грн. Студенческий билет в электротранспорте будет стоить 5 грн, при этом в киосках и через смартфон – 4 грн.
Ранее проезд в маршрутках стоил 7 гривен, а в электротранспорте – 6-7 гривен.
Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент рассказал, когда закончится эпоха бедностиВчера, 16:00 - 2011 17
Зеленский заявил, что "Укрзализныця" – банкрот и нужно искать частного инвестораВчера, 16:47 - 1752 8
Зеленский: минимальная зарплата до конца года вырастет до 6500 гривенВчера, 15:00 - 954 8
BlaBlaCar запустила новые функции на основе искусственного интеллекта10 ч. назад - 264 5
Михаил Федоров: кто и почему «завалил» Bitcoin4 ч. назад - 1611 3
В банках дали прогноз курса гривны к доллару на ближайшие недели6 ч. назад - 2409
Президент рассказал, когда закончится эпоха бедностиВчера, 16:00 - 2011 17
Зеленский заявил, что "Укрзализныця" – банкрот и нужно искать частного инвестораВчера, 16:47 - 1752 8
В «Приват24» появилась новая услуга3 ч. назад - 1474
Зеленский подписал закон о «письмах счастья» за нарушения ПДД5 ч. назад - 1421 1
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхожденияПозавчера, 11:36 - 285
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 498
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 672
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 494
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3834