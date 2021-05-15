Никаких изменений по размеру субсидий не произойдет, — Лазебная

В Украине не будет меняться размер субсидий. Однако произойдет корректировка в соответствии с имущественным положением граждан.
Об этом сообщила журналистам министр соцполитики Марина Лазебная перед часом вопросов к правительству в ВР.
Она отметила, что в настоящее время изменений по размеру субсидий происходить не будет.
«Размер субсидии не будет уменьшаться. Собственно, что такое размер субсидий? Это разница между размером платежки и доходами людей, собственно по тем нормативам, которые у них есть. Именно по размерам субсидий никаких изменений не произойдет. Состоится корректировка в соответствии с имущественным положением», — сказала министр.
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