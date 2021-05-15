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Никаких изменений по размеру субсидий не произойдет, — Лазебная

Никаких изменений по размеру субсидий не произойдет, — Лазебная

В Украине не будет меняться размер субсидий. Однако произойдет корректировка в соответствии с имущественным положением граждан.

Об этом сообщила журналистам министр соцполитики Марина Лазебная перед часом вопросов к правительству в ВР.

Она отметила, что в настоящее время изменений по размеру субсидий происходить не будет.

«Размер субсидии не будет уменьшаться. Собственно, что такое размер субсидий? Это разница между размером платежки и доходами людей, собственно по тем нормативам, которые у них есть. Именно по размерам субсидий никаких изменений не произойдет. Состоится корректировка в соответствии с имущественным положением», — сказала министр.

Справка Finance.ua:

  • Правительство уточнило изменения в условиях назначения жилищных субсидий, предложенных Министерством социальной политики.
  • Принципиальным положением новых правил назначения жилищной субсидии является завершение процесса ее монетизации.
  • Все бытовые потребители газа с 1 мая автоматически переведены на годовые договоры с фиксированной ценой на газ. Платить «за куб» они будут в среднем 10 грн (с учетом стоимости доставки). При этом каждый потребитель, в том числе получатель субсидии, может сменить поставщика газа или перейти на месячный, квартальный, полугодовой контракт.

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По материалам РБК-Украина
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