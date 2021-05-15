Два десятка банков введут дистанционную идентификацию

К концу года видеоидентификацию введут 15-20 игроков.

Такой прогноз сделали банкиры в ходе круглого стола «Онлайн-кредитование: новые возможности для банков и клиентов», организованного «Финансовым клубом».

«Дистанционную идентификацию уже проводят два-три банка за 10-15 минут через «Дію», BankID, Liveness и FaceMachine. И, в принципе, довольно успешно, – рассказал председатель правления Идея Банка Михаил Власенко. – Благодаря действиям Нацбанка, мы получили снятие всех нормативных ограничений по дистанционной идентификации. Сейчас есть только технологические ограничения у банков – многие не готовы, либо (их IT. – Ред.) в разработке».

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По мнению Михаила Власенко, видеоидентификация за 5-10 минут – это одна из ступеней, которую банки уже прошли.

«Глобально до конца года будет 15-20 игроков. В третьем квартале присоединится около половины. Это дает дополнительные возможности для работы на рынке онлайн-кредитования и позволяет дать клиентам сервис и конкурировать с финансовыми компаниями, которые прочно обосновались в этом сегменте», – сказал он.

Проблема удаленной верификации сдерживала развитие рынка, говорит заместитель начальника департамента цифрового бизнеса банка «Глобус» Александр Дубихвост.

«Эта проблема была решена в прошлом году: 65-е постановление НБУ дало банкам возможность дистанционно проводить верификацию несколькими способами. Активно используем в нашем приложении «Дія», БКИ, сейчас подключили BankID», – отмечает он.

«Рынок развивается, в том числе благодаря видеоидентификации, удаленной идентификации, чтобы клиенту не нужно было приходить на точку продаж. Мы такую ​​технологию сейчас можем использовать только для повторных клиентов. На открытый рынок планируем эту технологию вывести в мае», – анонсировал заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.

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