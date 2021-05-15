Два десятка банков введут дистанционную идентификацию

К концу года видеоидентификацию введут 15-20 игроков.
Такой прогноз сделали банкиры в ходе круглого стола «Онлайн-кредитование: новые возможности для банков и клиентов», организованного «Финансовым клубом».
«Дистанционную идентификацию уже проводят два-три банка за 10-15 минут через «Дію», BankID, Liveness и FaceMachine. И, в принципе, довольно успешно, – рассказал председатель правления Идея Банка Михаил Власенко. – Благодаря действиям Нацбанка, мы получили снятие всех нормативных ограничений по дистанционной идентификации. Сейчас есть только технологические ограничения у банков – многие не готовы, либо (их IT. – Ред.) в разработке».
Читайте также: Система BankID принесла банкам 2 млн грн дохода за три месяца
По мнению Михаила Власенко, видеоидентификация за 5-10 минут – это одна из ступеней, которую банки уже прошли.
«Глобально до конца года будет 15-20 игроков. В третьем квартале присоединится около половины. Это дает дополнительные возможности для работы на рынке онлайн-кредитования и позволяет дать клиентам сервис и конкурировать с финансовыми компаниями, которые прочно обосновались в этом сегменте», – сказал он.
Проблема удаленной верификации сдерживала развитие рынка, говорит заместитель начальника департамента цифрового бизнеса банка «Глобус» Александр Дубихвост.
«Эта проблема была решена в прошлом году: 65-е постановление НБУ дало банкам возможность дистанционно проводить верификацию несколькими способами. Активно используем в нашем приложении «Дія», БКИ, сейчас подключили BankID», – отмечает он.
«Рынок развивается, в том числе благодаря видеоидентификации, удаленной идентификации, чтобы клиенту не нужно было приходить на точку продаж. Мы такую технологию сейчас можем использовать только для повторных клиентов. На открытый рынок планируем эту технологию вывести в мае», – анонсировал заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.
Обо всех банковских новациях мы также рассказываем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе последних новостей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правительство конкретизировало назначение жилищных субсидий6 ч. назад - 618 4
Укрпочта отключает все терминалы банков в своих отделениях5 ч. назад - 1059 2
Как будет работать сервис для отчетности ФЛП в «Дії»Вчера, 12:00 - 1053 2
Минагрополитики планирует создать антирейдерскую комиссию для защиты фермеровОколо часа назад - 28 1
Реестр коррупционеров пополнили 200 депутатов4 ч. назад - 515 1
В Нацбанке назвали причину укрепления гривны4 ч. назад - 1435 1
«Новая почта» упростила отправку международных посылокВчера, 19:00 - 1085 1
Укрпочта отключает все терминалы банков в своих отделениях5 ч. назад - 1059 2
Предпринимателям упростили работу с кассовыми аппаратамиВчера, 17:00 - 1016
Гетманцев рассказал, где Украина будет брать деньги в случае провала переговоров с МВФВчера, 20:00 - 889
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхожденияВчера, 11:36 - 200
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 457
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 620
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 460
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3681