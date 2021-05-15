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У Зеленского анонсировали борьбу с нелегальным рынком нефтепродуктов

У Зеленского анонсировали борьбу с нелегальным рынком нефтепродуктов

В Офисе президента Владимира Зеленского анонсировали борьбу с нелегальным рынком нефтепродуктов.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко во время встречи с представителями основных операторов рынка нефтепродуктов Украины, пишет пресс-служба ОПУ.

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14 мая Кабинет Министров принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр). Такой шаг был предпринят с целью предотвращения необоснованного роста цен на горючее в розничных сетях.

Во время разговора в Офисе президента участники встречи отметили, что рост цен на заправках обусловлен как подорожанием сырья на мировых рынках, так и нелегальным рынком нефтепродуктов внутри страны, а также системным уклонением от уплаты налогов нефтепереработчиками. Это приводит к тому, что компании, работающие на рынке прозрачно, проигрывают конкуренцию за потребителя менее добросовестным поставщикам топлива.

Представители операторов отметили, что поддерживают установление честных и прозрачных условий для работы бизнеса.

Со своей стороны Юлия Свириденко отметила, что приоритетом власти в ближайшее время будет работа для борьбы с нелегальным рынком нефтепродуктов, из-за которого бюджет недополучает до 20 млрд грн.

По ее словам, президент и правительство готовы рассмотреть предложения представителей рынка относительно шагов, которые необходимо предпринять, чтобы избавить Украину от нелегальных продавцов нефтепродуктов.

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По материалам Слово и Дело
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