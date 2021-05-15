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Нормы по строительству дорог изменят

Нормы по строительству дорог изменят

В Украине намерены изменить ГСН по строительству дорог.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий, передает СтройОбзор.

В частности, предложенные изменения касаются расположения дорожных ограждений на дорогах общего пользования и освещения дорог международного значения, а также устройства пешеходных переходов и развязок в разных уровнях на автодорогах общего пользования. Изменения направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения.

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«Новая дорожная инфраструктура требует обновления строительных норм по проектированию и строительству автодорог, что позволит повысить их качество и безопасность», – отметили в министерстве.

По материалам Finance.UA
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