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Шесть дорог в Украине могут стать современными автобанами (карта)

Шесть дорог в Украине могут стать современными автобанами (карта)

Шесть дорог в Украине планируют передать инвесторам на строительство и содержание — эти трассы в перспективе могут стать современными автобанами.

Проезд по ним формально не станет платным, но по факту за него все равно заплатят налогоплательщики — расходы инвестора компенсируют из средств Дорожного фонда, пишет «Сегодня».

Речь идет о таких трассах:

  • Харьков — Днепр — Запорожье (M-29, M-04, M-18);
  • Борисполь — Полтава (М-03);
  • Херсон — Николаев (М-14);
  • Киев-Житомир — Ровно (М-06);
  • Ягодин-Ковель — Луцк (М-07, М-19);
  • Днепр — Кривой Рог — Николаев (M-04 H11).


Карта: Сегодня

Эти дороги выбрали, потому что на них высокая интенсивность движения, а износ дорожного полотна — наибольший. За несколько лет они потребуют капитальных инвестиций. На перспективу планируется сделать «условно платными» 20 магистралей протяженностью 10 тыс. км.

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«На шести дорогах будет модель, которую можно сравнить с рассрочкой. Инвестору дают дорогу, он вкладывает деньги в строительство или реконструкцию. Затем инвестор ее эксплуатирует, а государство в течение 20−25 лет компенсирует расходы инвестора. Фактически платы с пользователей брать не будут», — пояснил директор ГП «ГосдорНИИ» Артем Безуглый.

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По материалам Сегодня
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