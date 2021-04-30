Шесть дорог в Украине могут стать современными автобанами (карта)

Шесть дорог в Украине планируют передать инвесторам на строительство и содержание — эти трассы в перспективе могут стать современными автобанами.
Проезд по ним формально не станет платным, но по факту за него все равно заплатят налогоплательщики — расходы инвестора компенсируют из средств Дорожного фонда, пишет «Сегодня».
Речь идет о таких трассах:
Карта: Сегодня
Эти дороги выбрали, потому что на них высокая интенсивность движения, а износ дорожного полотна — наибольший. За несколько лет они потребуют капитальных инвестиций. На перспективу планируется сделать «условно платными» 20 магистралей протяженностью 10 тыс. км.
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«На шести дорогах будет модель, которую можно сравнить с рассрочкой. Инвестору дают дорогу, он вкладывает деньги в строительство или реконструкцию. Затем инвестор ее эксплуатирует, а государство в течение 20−25 лет компенсирует расходы инвестора. Фактически платы с пользователей брать не будут», — пояснил директор ГП «ГосдорНИИ» Артем Безуглый.
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