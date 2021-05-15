Топ-10 новых легковых авто апреля

В апреле 2021 года объем продаж новых легковых автомобилей в Украине составил 10,3 тыс. ед. Из них 705 машин — произведенные в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Auto.ria.

Самым популярным брендом на «первичке» в прошлом месяце стала Toyota, сместив на вторую позицию лидера марта Renault. Далее идут KIA, Skoda, и Volkswagen. Чаще всего в апреле покупали Kia Sportage, стоимость которого начинается от $ 19 тыс.

Топ-10 зарегистрированных новых авто в апреле:

Kia Sportage — 643 ед.;

Toyota RAV4 — 636;

Renault Duster — 418;

Renault Sandero — 318;

Renault Logan — 301;

Toyota LC Prado — 277;

VW Touareg — 251;

Toyota Camry — 235;

Peugeot 301 — 206;

Nissan Qashqai — 198.

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За месяц из десятки популярных авто «ушел» корейский Hyundai Tucson (зарегистрировано 155 машин), цены на который стартуют от $ 24 860. Заметно увеличился интерес к Toyota Camry (от $ 29 тыс.), Mercedes-Benz GLE (от $ 80 тыс.), Toyota Corolla (от $ 20,4 тыс.), Peugeot 301 (от $ 13,6 тыс.) и Chery Tiggo 4 (от $ 14 тыс.).

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Среди машин украинского производства лидируют марки Skoda (362 ед.), Lada (213), Kia (91) и Renault (39). Самой популярной моделью стала Skoda Kodiaq, получившая 175 регистраций в апреле.

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