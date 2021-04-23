Дизельные автомобили заняли четверть вторичного рынка (инфографика)

В марте этого года доля дизельных авто на вторичном рынке составила 26,4%, или почти 30 тыс. единиц. Среди импортных легковушек с пробегом они заняли почти треть рынка (30,3%), а среди новых – 29,5%.
Об этом сообщает Auto.ria.
Самым популярным в этом сегменте оказался Volkswagen Passat. Также в тройку лидеров попали Renault Megane и Skoda Octavia.
ТОП-20 самых востребованных моделей по итогам марта:
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