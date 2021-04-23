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Дизельные автомобили заняли четверть вторичного рынка (инфографика)

Дизельные автомобили заняли четверть вторичного рынка (инфографика)

В марте этого года доля дизельных авто на вторичном рынке составила 26,4%, или почти 30 тыс. единиц. Среди импортных легковушек с пробегом они заняли почти треть рынка (30,3%), а среди новых – 29,5%.

Об этом сообщает Auto.ria.

Самым популярным в этом сегменте оказался Volkswagen Passat. Также в тройку лидеров попали Renault Megane и Skoda Octavia.

ТОП-20 самых востребованных моделей по итогам марта:

  • Volkswagen Passat – 1762 ед.
  • Renault Megane – 1615 ед.
  • Skoda Octavia – 1448 ед.
  • Volkswagen Golf – 774 ед.
  • Renault Scenic – 771
  • Volkswagen Transporter – 708 ед.
  • Renault Kangoo – 704 ед.
  • Opel Astra – 625 ед.
  • Mercedes Benz Vito – 614 ед.
  • Ford Focus – 605 ед.
  • Volkswagen Caddy – 539 ед.
  • Hyundai Santa Fe – 500 ед.
  • Opel Zafira – 494 ед.
  • Renault Trafic – 484 ед.
  • Volkswagen Touareg – 483 ед.
  • Nissan Qashqai – 433 ед.
  • Peugeot 308 – 421 ед.
  • BMW X5 – 419 ед.
  • Opel Vivaro – 404 ед.
  • Mercedes-Benz E-Class – 392 ед.

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По материалам Finance.UA
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