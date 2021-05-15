Взаимодействие с клиентом и отсутствие касс: о банковских отделениях будущего

Дискуссия о том, что банковские отделения исчезнут, длится уже давно — об этом мы слышим последние 20 лет. Но единственным ответом, почему они все еще существуют, может быть лишь тот факт, что это кому-то нужно — в первую очередь потребителям.
Об этом рассказал основатель и стратегический директор IDNT Николай Чумак во время онлайн дискуссии: «Трансформация банковских отделений. Окно в будущее».
«Есть разные исследования, которые показывают, что в структуре затрат универсальных банков все затраты, связанные с отделениями, могут составлять 60−70%. Но в это же время отделения получают такую же долю дохода», — рассказал эксперт.
Поэтому просто отказаться от отделений банков нельзя, однако существует небольшое количество банков с инновационными бизнес-моделями — как правило, это банки, которые имеют большую нишу на рынке и активно развиваются. Однако массовым явлением такие инновационные отделения не стали.
Читайте также: Банковские отделения превратятся в бизнес-хабы
«Если посмотреть на ритейл, то большинство там стремится к тому, чтобы покупатель как можно чаще посещал магазин, несмотря на то, что товар можно купить и дистанционно. Ритейлеры борются за то, чтобы человек приходил в магазин. Банки же стали единственной индустрией, которая последние 15 лет делала так, чтобы люди не ходили в отделения. Но люди все равно хотят прийти к ним — и так во всем мире», — заявил Чумак.
По его словам, все же такие отделения, которыми они были 10 лет назад (и те, что сегодня существуют в большинстве банков), уже не нужны.
Путь клиента в банках: тогда и сейчас:
Что это значит для будущего банков? Эксперт считает, что банкам нужно учиться фокусироваться сразу на двух противоположных направлениях:
Другой эксперт, директор по развитию бизнеса RENOME SMART Валерий Сироштан рассказал, почему будущее будет за отделениями без касс. По его словам, пользователи все чаще предпочитают дистанционные сервисы или выбирают цифровые банки, где можно руководить всеми услугами самостоятельно, однако наличные «будут жить», но с ними нужно будет работать по-новому.
«Просто убрать наличку не получится, потому что денежная масса в Украине растет. Кроме того, с ростом инфраструктуры онлайн/карточных платежей создание экосистемы быстрых пополнений стало критически важным», — заявил он.
Какие решения предлагаются вместо касс:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина вводит европейские нормы маркировки некоторых продуктов11 ч. назад - 732 5
Абоненты 5G-операторов начали отказываться от Wi-FiВчера, 01:41 - 2039 3
Какого вида топлива не касается правительственное ограничение цен: ответ МинэкономикиВчера, 17:23 - 829 3
Минэкономики начало публиковать цену импортного газа в кВт-ч13.05.2021, 20:20 - 560 2
Тайвань закрывает границы для иностранцевВчера, 18:30 - 455 2
Сколько зарабатывают сотрудники украинских банков (инфографика)10 ч. назад - 5951
Начался прием заявок на льготную ипотеку: кто может получитьВчера, 19:00 - 4653
Продолжит ли гривна расти: прогноз экспертов5 ч. назад - 1528
Межбанк: на валютном рынке наступает момент истины8 ч. назад - 1333
В Минсоцполитики рассказали, кому из пенсионеров скоро повысят выплаты11 ч. назад - 929
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 359
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 482
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 398
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3341
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2840 2