Банковские отделения превратятся в бизнес-хабы

Карантин изменил функции банковских отделений, которые должны стать более цифровыми и взять на себя новые задачи.
Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола «Годовщина карантина: какие уроки вынесли для себя банки и как подготовились к будущему», проведенного «Финансовым клубом».
«Отделения переформатируются и будут переформатироваться еще значительнее. Банковские отделения предоставляют максимальное предпочтение тому, чтобы обучать клиентов работать онлайн и затем отправлять их в дистанционные каналы. А отделения останутся в качестве бизнес-хабов, которые смогут обслуживать клиентов по самым сложным финансовым или банковским продуктам в удобном для клиента формате», – говорит заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.
Банкир считает преждевременными разговоры о том, что банковские отделения полностью уйдут в прошлое. «Отделения продолжат свое развитие и будут направлены на то, чтобы удовлетворить спрос населения на получение первых знаний о том, как пользоваться банковскими продуктами», – отметил он.
Артур Загородников объяснил, что людям до сих пор нужно «живое» общение, за которым они приходят в отделение. «Людям нужны люди. Значительная часть украинцев нуждается в физическом посещении отделений. И это для них важный фактор социализации, когда они посещают эти отделения, – говорит банкир. – К тому же есть продукты, по которым сложно получить полноценную консультацию и до конца разобраться, учитывая текущий уровень финансовой осведомленности граждан Украины, с помощью дистанционных каналов».
Просмотр формата отделений «драйвится» не только диджитализацией, но также и вопросом оптимизации затрат, рассказала заместитель председателя правления Укргазбанка Тамара Савощенко. «Банковский бизнес сложный, низкомаржинальный, и все мы думаем над оптимизацией расходов. Поэтому переход на новый формат отделений – это задача №1», – уверена она.
Выход в онлайн и цифровые каналы – это объективная реальность, в которой мы будем жить годами, утверждает председатель правления Идея Банка Михаил Власенко. «Мы не закрывали отделения, хотя запустили цифровое решение в 2020 году. Они органично друг друга дополняли, и, в принципе, мы получили хороший результат. В ближайшие несколько лет вижу перспективу развития как онлайн-цифровых каналов, так и отделений», – отметил Михаил Власенко.
Советник председателя правления Укрэксимбанка Михаил Медко считает, что банковские сервисы будут эволюционировать вместе с обществом. «Это все-таки ритейл-бизнес, который должен быть, как аптеки, как торговые точки, ближе к клиенту. Плюс есть услуги, которые в диджитал не переведут. Клиентам нужны сейфовые ячейки, операции с наличными, сервисы инкассации», – рассказал он.
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