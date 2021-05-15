Цены на газ в Европе взлетели: эксперты рассказали, что будет с тарифами в Украине

Цены на газ в Европе бьют рекорды, что может сказаться на украинцах. В частности, цены для потребителей в Украине привязаны к стоимости топлива на европейских хабах.
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При этом с 1 мая отечественный рынок газа перешел на новые правила, согласно которым газоснабжающие компании ввели для своих потребителей тариф, который не может повышаться на протяжении года. Однако растущие цены в Европе могут спутать все карты. Об этом сообщает «Апостроф».
«Тут будет дилемма перед правительством и „Нафтогазом“, потому что, с одной стороны, если ввели годовой продукт с фиксированной ценой, то ее нужно соблюдать, с другой стороны, все прекрасно понимают, что это не совсем рыночный подход», — заявил президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.
По его словам, если «Нафтогаз» захочет под влиянием роста цен в Европе поднять тарифы внутри Украины, ему это не позволит сделать правительство. Однако, если тарифы не увеличатся, «Нафтогаз» снова будет с убытками.
В свою очередь эксперт энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип не исключил, что увеличение цен на газ отразится на промышленных потребителях.
«Что касается бытовых потребителей, то выглядит все так, что они не ощутят этого повышения», — резюмировал он.
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