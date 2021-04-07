Что делать, если незаконно отключили газ

Если потребитель исправно платил и не нарушал правил безопасности пользования газом — отключение газа незаконно.
Об этом пише Координационный центр по оказанию правовой помощи.
«Если бытовой потребитель не произвел оплату за потребленный природный газ, поставщик вправе принять меры по прекращению поставки природного газа потребителю путем направления потребителю письменного уведомления с требованием самостоятельно прекратить потребление природного газа за счет перекрытия запорного устройства перед газовым прибором и допустить представителя поставщика по предъявлении служебного удостоверения на объект для пломбирования запорных устройств», — говорится в сообщении.
Сообщение о прекращении потребления природного газа поставщик должен указать основания и дату прекращения газопотребления, которая не может быть ранее чем через 3 дня после даты получения уведомления.
Если есть задолженность, представители газораспределительной компании обязаны предоставить потребителям уведомление (с отметкой о вручении) о необходимости прекращения/ограничения газопотребления — в срок не менее чем за 3 дня до даты прекращения газоснабжения.
Если потребитель отказался подписать акт о прекращении газоснабжения, то фиксация прекращения газоснабжения должна подтверждаться видеосъемкой, о чем указывается в акте о прекращении газоснабжения, или подписью акта о прекращении газоснабжения одним незаинтересованными лицом при условии удостоверения такого лица.
Если потребитель исправно платил и не нарушал правил безопасности пользования газом, а также не был предупрежден об отключении, то такое отключение незаконно. Предупреждение должно быть письменным с отметкой о его вручении.
Что делать в таком случае:
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