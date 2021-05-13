В НБУ назвали минимальные сроки для приватизации ПриватБанка

Стратегическая цель государства — это сокращение участия в банковском секторе. Но разные государственные банки движутся с разной скоростью к этой цели, а в случае с ПриватБанком есть юридические риски.
Об этом заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сказал в интервью изданию FinClub.
«Если говорить о ПриватБанке, то это процесс некраткосрочной перспективы, нужны один-два года как минимум. Надо осуществить комплекс мероприятий. Мы понимаем, что существуют юридические риски в текущих условиях для вхождения — продолжаются судебные процессы с бывшими владельцами. Но цель государства — безусловный выход из капитала госбанков, существенное сокращение доли», — сказал Гелетий.
По его словам, приватизация Укргазбанка уже началась. «В этом году было подписано соглашение между Укргазбанком и IFC, которое даст перспективы финализации вхождения IFC в капитал», — отметил он.
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Приватизация Ощадбанка зависит от его участия в ФГВФЛ. «Для Ощадбанка ключевым является продолжение сотрудничества с ЕБРР, но для этого надо выполнить ряд предварительных мероприятий с украинской стороны, а именно членство Ощадбанка в Фонде гарантирования вкладов», — сказал он.
Гелетий рассчитывает на соглашение Ощадбанка с ЕБРР уже в этом году. «Если будет принят закон, то моя оценка — вероятность более 90%. Если закон будет принят до середины июля, до окончания работы парламента, то я ожидаю готовность со стороны ЕБРР. Вероятнее всего, речь будет идти о кредите с опцией конвертации», сообщил замглавы НБУ.
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