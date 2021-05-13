Суд признал карантин форс-мажорным обстоятельством: владелец «еврономера» избежал штрафа 170 000 грн.

Большинство владельцев «еврономеров» не смогли вовремя вывезти свои автомобили из-за объявленного официально карантина. Представители таможни как по телефону, так и письменно в ответ на запросы разъясняли, что карантин является форс-мажорным обстоятельством. Они сообщали, что карантин останавливает течение срока пребывания автомобиля в Украине и освобождает от ответственности.Об этом пишет Дорожный адвокат.
Во многих случаях региональные таможни предоставляли гражданам письменные согласия на продление срока пребывания автомобилей в Украине до конца карантина.
Через некоторое время таможня кардинально изменила свою позицию по карантину и начала массово выписывать протоколы о нарушении таможенных правил по статьям 470 и 481 Таможенного кодекса. Эти статьи предусматривают наложение штрафов в 170 000 грн.
Пример. В одном из таких случаев гражданин ввез в январе 2020 года автомобиль на территорию Украины. Вывезти автомобиль с территории Украины гражданин не смог из-за карантина и пребывания автомобиля в ремонте.
В марте 2021 таможня составила протокол и передала дело на рассмотрение суда. В суде гражданин сообщил, что не смог вывезти автомобиль за карантин и неисправность автомобиля.
Проанализировав данные обстоятельства, суд установил, что «у гражданина были препятствия, которые не предоставляли возможности вывезти автомобиль или сообщить таможенные органы о невозможности вывезти ввезенное транспортное средство из-за введения как на территории Германии, так и на территории Украины карантинных ограничений, а также из-за пребывания указанного транспортного средства на ремонте».
При рассмотрении дела суд учел, что часть 1 статьи 460 Таможенного кодекса предусматривает, что совершение нарушений таможенных правил вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы не влечет за собой ответственности, предусмотренной Таможенным Кодексом.
При этом суд отметил, что 17.03.2020 вступил в силу Закон Украины № 530-XII, которым внесены в перечень форс-мажорных обстоятельств карантин, установленный Кабинетом Министров Украины.
Суд пришел к выводу, что невывоз в срок транспортного средства вызвано действием форс-мажорных обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы в контексте требований Таможенного кодекса.
По результатам рассмотрения дела суд закрыл производство по делу и не допустил наложении на гражданина штрафа 170 000 грн.
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