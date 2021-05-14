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За первый год работы выручка интернет-магазина IKEA в Украине превысила 500 млн грн

За первый год работы выручка интернет-магазина IKEA в Украине превысила 500 млн грн

Сегодня исполняется ровно год с момента, как компания IKEA запустила свой онлайн-магазин в Украине. К этой знаменательной дате в компании подготовили статистику, в которой учли как онлайн, так и оффлайн-продажи.

С момента запуска магазина количество уникальных посетителей составило 2 528 431 млн, а количество заказов — 148 395. Средний чек в интернет-магазине — 3393 грн. Соответственно, зная эти показатели, выручка онлайн-площадки IKEA за 14 мая 2020 года – 14 мая 2021 года составила 503,5 млн грн. Для сравнения, у Jysk онлайн-продажи в 2020 году составили 188,1 млн грн.

Чаще всего украинцы заказывали в интернет-магазине IKEA: коробка для хранения Parkla, плечики для одежды Spruttig и герметичные пакеты Istad.

Первый офлайн-магазин IKEA в формате city store открылся только 1 февраля 2021 года в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, соответственно, серьезными результатами он пока похвастать не может. За практически три месяца работы его выручка составила 7,2 млн грн, с учетом количества заказов — 8 068 и среднего чека в 890 грн.

Наиболее популярными товарами в магазине были: плечики для одежды Spruttig, тарелка Oftast и подставка для планшета/смартфона Bergenes.

«Первый год деятельности компании в Украине продемонстрировал огромный спрос на товары IKEA и превзошел самые оптимистичные ожидания … что мотивирует и вдохновляет на еще более быстрое наращивание мощности компании», — говорится в сообщении IKEA.

Со своей стороны отметим, что в Украине компания очень часто сталкивается с критикой покупателей по поводу небольшого ассортимента и проблем с доставкой товаров.

Справка Finance.ua:

  • 1 февраля 2021 года в Blockbuster Mall (проспект Степана Бандеры, 34В, Киев) открылся первый в Украине оффлайн-магазин шведской компании IKEA, крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома.

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По материалам ITC.ua
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