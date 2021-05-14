За первый год работы выручка интернет-магазина IKEA в Украине превысила 500 млн грн

Сегодня исполняется ровно год с момента, как компания IKEA запустила свой онлайн-магазин в Украине. К этой знаменательной дате в компании подготовили статистику, в которой учли как онлайн, так и оффлайн-продажи.
С момента запуска магазина количество уникальных посетителей составило 2 528 431 млн, а количество заказов — 148 395. Средний чек в интернет-магазине — 3393 грн. Соответственно, зная эти показатели, выручка онлайн-площадки IKEA за 14 мая 2020 года – 14 мая 2021 года составила 503,5 млн грн. Для сравнения, у Jysk онлайн-продажи в 2020 году составили 188,1 млн грн.
Чаще всего украинцы заказывали в интернет-магазине IKEA: коробка для хранения Parkla, плечики для одежды Spruttig и герметичные пакеты Istad.
Первый офлайн-магазин IKEA в формате city store открылся только 1 февраля 2021 года в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, соответственно, серьезными результатами он пока похвастать не может. За практически три месяца работы его выручка составила 7,2 млн грн, с учетом количества заказов — 8 068 и среднего чека в 890 грн.
Наиболее популярными товарами в магазине были: плечики для одежды Spruttig, тарелка Oftast и подставка для планшета/смартфона Bergenes.
«Первый год деятельности компании в Украине продемонстрировал огромный спрос на товары IKEA и превзошел самые оптимистичные ожидания … что мотивирует и вдохновляет на еще более быстрое наращивание мощности компании», — говорится в сообщении IKEA.
Со своей стороны отметим, что в Украине компания очень часто сталкивается с критикой покупателей по поводу небольшого ассортимента и проблем с доставкой товаров.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Письма счастья» водителям отменят — в полиции дали объясненияВчера, 15:03 - 2153 8
Названы причины, почему рекомендуется на ночь выключать интернет на смартфоне9 ч. назад - 4749 3
В Киеве впервые за 55 лет отремонтируют мост Метро3 ч. назад - 492 3
Смогут ли вас обмануть при оформлении каско (тест)14.05.2021, 13:15 - 2164 2
Курс bitcoin из-за заявления Маска впервые за три месяца упал ниже $45 тысяч2 ч. назад - 275 1
Шмыгаль рассказал, что ждет пенсионеров, которые не перешли на карточное обслуживаниеВчера, 17:01 - 9771 1
Названы причины, почему рекомендуется на ночь выключать интернет на смартфоне9 ч. назад - 4749 3
Во что инвестировать в Украине, и стоит ли это делать (мнения)Вчера, 21:02 - 4484 1
«Письма счастья» водителям отменят — в полиции дали объясненияВчера, 15:03 - 2153 8
Украинские заробитчане будут по-новому платить налоги в ПольшеВчера, 19:18 - 1271
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейкПозавчера, 01:40 - 204
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 363
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 314
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2978
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2711 2