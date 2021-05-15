В Минсоцполитики рассказали, кому из пенсионеров скоро повысят выплаты

Минсоцполитики намерено в нынешнем году повысить выплаты некоторым категориям пенсионеров.

Об этом заявила глава ведомства Марина Лазебная в эфире канала «Украина 24».

«С 1 июля на 100 гривен, то есть мы даем ежемесячную доплату к пенсиям тем людям, которые не подпадали под индексацию в 2019—2020 годах. Так прописано в законодательстве, реформа 2017 года. Мы знаем эту категорию людей, и когда мы делали индексацию с марта для 8 млн человек, я знала, что еще есть полмиллиона вот таких людей, мы для них определили с 1 июля ежемесячную доплату по 100 гривен», — рассказала глава Минсоцполитики.

Она также анонсировала рассмотрение правительством постановления о повышении пенсий и минимальных пенсионных выплат для инвалидов I группы.

«У людей нет стажа. Они же не виноваты, что по состоянию здоровья не могли работать, а у них, например, стажа нет, чтобы получить более 2000 гривен. Мы сейчас им поднимем пенсию. В прошлом году мы внесли в Раду законопроект, где предлагаем на 40% повысить пенсии ликвидаторам на ЧАЭС с инвалидностью. Кроме того, вчера я подписала в правительство законопроект о повышении минимальных пенсионных выплат для чернобыльцев, они увеличиваются в два раза», — сообщила она.

Справка Finance.ua:

Государственная компания «Укрпочта» продолжит доставлять пенсию в те регионы страны, где по объективным причинам нельзя перевести пенсионеров на получение выплат через банковские карты.

Общественная организация CASE Украина создала пенсионный калькулятор для ориентировочного расчета размера пенсии от государства и суммы дополнительного дохода, который украинцы могли бы получать, если бы сами распоряжались Единым социальным взносом ( ЕСВ ).

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