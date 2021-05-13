ГФС изъяла незаконного горючего на миллиард гривен с начала 2021 года

Государственная фискальная служба за четыре месяца 2021 года изъяла контрафактное топливо на миллиард гривен и закрыла 10 незаконных производств.
Об этом заявил глава ГФС Вадим Мельник в интервью «НВ.Бизнес».
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«Сам процесс борьбы со схемами: я четко понимаю, что необходимо бороться не с конкретной заправкой, необходимо системно бороться с этим явлением. За 4 месяца текущего года сотрудниками Службы изъято 35,6 тысяч тонн незаконно произведенных горюче-смазочных материалов на сумму более 1 млрд грн, выявлено 10 незаконных производств ГСМ», — отметил Мельник.
По словам Мельника, ГФС проводит проверки в рамках уголовных дел в отношении тех игроков рынка горючего, которые импортируют в Украину присадки для увеличения октанового числа бензина, которые не облагаются акцизом.
«Ситуация с топливом у нас на сегодня выглядит следующим образом: ввоз вне таможенного контроля, с сокрытием от таможенного контроля уже готовой продукции, ввоз продуктов и присадок, которые можно использовать для того, чтобы получить более высокооктановый бензин больших объемов и по гораздо более высокой цене. Мы сейчас нашли игроков, которые завозят безакцизные присадки… законность их действий проверяется в рамках уголовных дел», — заявил глава ГФС.
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