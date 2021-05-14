ПриватБанк уплатил в бюджет 10 млрд грн дивидендов

ПриватБанк 14 мая перечислил в государственный бюджет первый транш дивидендов в размере 10 млрд грн.
Об этом сообщили в банке.
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Исходя из согласованной наблюдательным советом и утвержденной правительством годовой отчетности за 2020 год, ПриватБанк должен направить на выплату дивидендов государству 19,4 млрд грн.
«Это составляет 80% чистой прибыли за 2020 год. Согласно годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2020 года составила 24,3 млрд грн», – сообщили в банке.
Согласно распоряжению правительства №390-р от 28 апреля, ПриватБанк перечислит в госбюджет 19,4 млрд грн.
Кабмин утвердил такое распределение прибыли банка за 2020 год и размер годовых дивидендов, которые направляются на:
За первый квартал 2021 года прибыль ПриватБанка составила 2,4 млрд грн, что более чем на 25% меньше показателя первого квартала 2020 года.
Кабинет министров утвердил базовый норматив отчисления части прибыли государственных предприятий, которая направляется на выплату дивидендов за 2020 год, в размере 50% от прибыли госкомпаний.
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