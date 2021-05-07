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Украинские евробонды впервые размещены на Лондонской фондовой бирже

Украинские евробонды впервые размещены на Лондонской фондовой бирже

Украинские суверенные евробонды впервые размещены на Лондонской фондовой бирже. 13 мая состоялась виртуальная церемония допуска к торгам новых 8-летних еврооблигаций Украины на 1,25 млрд долл.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

«Мы рады объявить о первом выпуске украинских государственных облигаций на Лондонской фондовой бирже. Этот выпуск еврооблигаций демонстрирует поддержку Украины со стороны глобального инвестиционного сообщества во времена нестабильности», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Напомним, Украина объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долл. (с погашением в 2029 году) с доходностью в 6,875%.

Украины 30 апреля провела расчеты по новому выпуску еврооблигаций на 1,25 млрд долл. с погашением в 2029 году — самый большой спрос был со стороны инвесторов из Соединенного Королевства, США и стран континентальной Европы.

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По материалам Економічна Правда
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