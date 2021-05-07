Украинские евробонды впервые размещены на Лондонской фондовой бирже

Украинские суверенные евробонды впервые размещены на Лондонской фондовой бирже. 13 мая состоялась виртуальная церемония допуска к торгам новых 8-летних еврооблигаций Украины на 1,25 млрд долл.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
«Мы рады объявить о первом выпуске украинских государственных облигаций на Лондонской фондовой бирже. Этот выпуск еврооблигаций демонстрирует поддержку Украины со стороны глобального инвестиционного сообщества во времена нестабильности», — заявил министр финансов Сергей Марченко.
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Напомним, Украина объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долл. (с погашением в 2029 году) с доходностью в 6,875%.
Украины 30 апреля провела расчеты по новому выпуску еврооблигаций на 1,25 млрд долл. с погашением в 2029 году — самый большой спрос был со стороны инвесторов из Соединенного Королевства, США и стран континентальной Европы.
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