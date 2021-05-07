ПриватБанк начал выдавать кредиты ОСМД на новых условиях

ПриватБанк выдал первый кредит в рамках новой программы «Энергодом», которая предусматривает финансирование ОСМД на комплексные меры по повышению энергоэффективности жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Первым заемщиком по программе стало ОСМД «Оберег-21», которое находится в Одессе на улице Генерала Бочарова 21, и получило кредит в размере 1,5 миллиона гривен сроком на 5 лет.

«Мы возлагаем большие надежды на программу Энергодом», — говорит руководитель Дирекции по работе с бизнес-клиентами ПриватБанка Евгений Заиграев — пока мы уже получили заявки более чем от 250 ОСМД, а средняя сумма кредита планируется на уровне 1,5−2 миллиона гривен, следовательно кредитный портфель планируется сформировать достаточный, при этом по опыту программы «теплых кредитов», мы знаем, что качество кредитного портфеля ОСМД является одним из лучших среди всех сегментов заемщиков банка".

Напомним, что ПриватБанк подключился к программе «Энергодом» в 2021 году, а до этого в 2017—2020-х годах профинансировал более 2600 ОСМД по программе «теплых кредитов», что составило более 50% от общего количества кредитов, выданных банками-участниками по этой программе.

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